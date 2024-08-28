本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
認定川普企圖翻盤2020大選 美檢方提新版起訴書
首頁 / 政治

夏立言、黃健庭將先後登陸 展開經貿文化交流

2024/8/28 10:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨副主席夏立言將率團前往中國大陸訪問，參加「第19屆贛台經貿文化合作交流大會」，以及「第9屆貴州‧台灣經貿交流合作懇談會」；同時，秘書長黃健庭也將赴陸參加「第28屆魯台經貿洽談會」，國民黨表示，此行將對經貿、文化等展開交流，有助兩岸關係發展。

國民黨今天發出新聞稿表示，夏立言將率代表團前往大陸訪問，參加8月29至30日於江西廬山舉行的第19屆贛台經貿文化合作交流大會（贛台會），隨行人員包括大陸事務部主任林祖嘉等黨部工作人員，本屆活動還有兩岸企業家峰會、工總、商總、工商建研會等知名團體工商界人士與會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨指出，贛台會是兩岸行之有年、定期舉辦的重要經貿交流活動，長期以來受到兩岸工商界重視。當前台海情勢緊張，若有許多民間、商業的交流，將有助於緩和區域情勢的升溫；國民黨身為最大在野黨，此行訪陸關心在陸的台灣民眾，並對經貿、文化等展開交流，有助兩岸關係發展。

國民黨提到，夏立言一行隨後將參加9月2日至3日於貴州貴陽市舉辦的「第9屆貴州‧台灣經貿交流合作懇談會」（黔台會）。與此同時，黃健庭將於9月1日至2日間，前往山東濰坊參加「第28屆魯台經貿洽談會」（魯台會），並於結束各自行程後分別返台。（編輯：張均懋、張若瑤）1130828

#工總
#林祖嘉
#商總
#兩岸
#夏立言
#國民黨
#黃健庭
夏立言
夏立言會見北約前助理秘書長 交流兩岸及國際情勢金門快艇案兩岸協商有共識 國民黨：符合當初期待
黃健庭
國民黨舉辦逾200場國會改革說明會 8/1啟動街講活動黃健庭：盧秀燕若要選國民黨主席 朱立倫未必會爭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：