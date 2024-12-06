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賴總統：一手交流一手共機擾台 台灣人民不會接受

2024/12/6 11:28（12/6 12:39 更新）
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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德今天表示，一直以來希望兩岸能展開健康有序的交流，但如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂交流、一手共機共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背交流的本意。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，上午與隨團媒體茶敘。

針對馬英九基金會日前邀請陸生團訪問台灣，陸生團接受媒體訪問時脫口「中國台北」、「祖國」掀波，陸委會認為馬辦有違反聲明書切結事項疑慮，將做行政調查並做出應有的處置。賴總統表示，該如何進行後續的處理，因為台灣是民主法治的國家，就交由主管機關依相關規定辦理。

媒體詢問，當陸生在面前稱中國台北時會如何回應，以及會如何向陸生稱呼或介紹國家。對此，賴總統指出，這次出訪大家應該都可以聽到，國際社會稱呼我們是中華民國、中華民國台灣、或是台灣，他在就職演說時就已提到，不管稱呼台灣、中華民國台灣、或中華民國，都是國家的名字，都是一樣響亮，這次出訪7天6夜中，相信大家都能感受到。

賴總統說明，一直以來希望兩岸能展開健康有序的交流，但如果涉及矮化台灣，甚至一手所謂的交流、一手共機共艦擾台，不僅台灣人民不會接受，更違背交流的本意。但是看到台灣許多熱愛民主的年輕人站了出來，清楚表達立場，並且願意以民主來交流，這就是民主台灣的可貴。（編輯：張若瑤）1131206

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總統賴清德任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。圖為賴總統致詞後回應媒體提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。圖為賴總統致詞後回應媒體提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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