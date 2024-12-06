台帛海上救援聯合操演國造雲林艦入列 賴總統：人道救援不分國界

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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德與帛琉總統惠恕仁今天共同出席台帛海上救援聯合操演，賴總統說，海事安全及人道救援不分國界，未來會持續與帛琉，以及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全，一起努力守護珍貴、美麗的海洋。

為深化台帛兩國海巡交流與人道救援合作，總統賴清德上午與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）一同前往馬拉卡港（Malakal），出席台帛海上救援聯合操演，今年3月甫下水的國造雲林艦也參與這次操演。

賴總統致詞表示，台灣和帛琉都是海洋國家，深切體認海巡工作非常重要，因此，5年前台灣和帛琉簽署海巡合作協定，開始進行定期的海巡交流，共同維護海域秩序。

總統表示，國艦國造的雲林艦也到帛琉，這是現役最大型的海巡艦，船艦上設有手術室、負壓隔離病房，也提供直升機起降，讓台灣可以在海上人道救援，貢獻更大的力量。

賴總統說，今年6月主持雲林艦成軍典禮，很高興見到過去幾個月來，雲林艦不僅強化台灣的海域安全，也協助友邦守護海洋。

他指出，今年1月派遣嘉義艦到帛琉進行交流，共同執行海上聯合演訓，感謝帛琉政府的支持，持續深化台灣和帛琉的合作關係。台灣在2021年贈與帛琉的2艘巡防艇也在現場，執行救援任務。

總統表示，海事安全及人道救援不分國界，感謝台灣辛苦的海巡人員，因為大家的努力，為台灣、也為友邦、更為全世界，傳達了堅守民主、自由、繁榮的決心。

總統賴清德（前右2）前往馬拉卡港視察台帛海上救援聯合操演，與帛琉總統惠恕仁（前右）一同前往「雲林艦」的醫療艙間觀看傷者急救演練。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

總統賴清德（左）與帛琉總統惠恕仁（右）一同揭開友好紀念牌。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

賴總統說，未來台灣會持續與帛琉，以及其他民主國家深化合作，共同維護區域穩定與安全，一起努力守護珍貴、美麗的海洋。

惠恕仁致詞時表示，今天的演習展示了技術在拯救生命行動中的重要性，不僅整合了先進的技術與無人機的能力，也強化了保護生命的承諾。在進行演習的同時，讓人記住兩國的合作不僅限於操作層面，更反映共同的價值觀與承諾。

賴總統與惠恕仁隨後共同視察「台帛海上救援聯合操演」，想定是漁船翻覆導致船員落水等待救援，由雲林艦警備救難艇、無人機及遙控救生圈，結合台灣捐贈給帛琉的2艘多功能艇進行海上搜救演練。演練目標是成功救起5名落水者，其中1名為手部撕裂傷患者，並送至雲林艦醫療艙間進行急救演練。

雲林艦長倪志忠表示，海上救援不分國界、不分遠近，台帛海上救援聯合操演也是從這樣的核心精神出發，這是巡防艦要彰顯的人道主義；人道救援以外，面對瞬息萬變的海上狀況，如何與其他國家共同扶持海上安全，也是巡防艦重要任務。（編輯：謝佳珍）1131206

圖為賴總統與惠恕仁及外交部長林佳龍（前右6）等人一同在甲板上觀看搜救演練情形。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

圖為落水者在海中揮手求救。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

落水人員在海中發射信號彈求救。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

台帛海上救援聯合操演運用遙控救生圈將落水人員救起。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

此次演練運用台灣送給帛琉的多功能艇執行任務，目標救起落水者。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

海巡署空拍機升空偵查救援狀況。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

總統賴清德在帛琉時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，海巡署人員在賴總統抵達前就定位等待。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

總統賴清德（左）在帛琉時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（右）一同在友好紀念牌前合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

總統賴清德（左）在帛琉時間6日上午前往馬拉卡港（Malakal）視察台帛海上救援聯合操演，與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）（右）一同在友好紀念牌上簽名。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日