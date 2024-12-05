關島僑宴談台灣棒球奪冠 總統：台美是兄弟但球場靠實力

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（中央社記者溫貴香關島5日電）總統賴清德今天出席關島僑宴表示，台灣不是只有半導體，還有棒球，「我很謙卑地說，我們打贏了美國。雖然我們是兄弟，但球場上就是要靠實力」，只要團結合作，台灣一定可以克服種種困難。

總統表示，此行接受關島議會贈送的友好決議文，過境夏威夷接受夏州議會送的美國國旗、夏州州旗，這都代表台美深厚情感，雙方關係堅若磐石，相信未來台美關係，只有更加進步。

總統賴清德出訪南太平洋友邦過境關島，中午在下榻飯店舉行僑宴，席開30桌，包括關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）與夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）、北馬利安納群島總督帕拉修斯（Arnold I. Palacios，另譯帕拉希歐）、美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson），以及北馬利安納群島參眾議員等人出席。

總統賴清德（後）「繁榮南島 智慧永續」之旅過境關島，於當地時間5日中午出席關島僑宴，向與會者舉杯致意。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

賴總統致詞表示，此趟訪問友邦馬紹爾、吐瓦魯、帛琉，過境美國夏威夷、關島，跟台灣都有共同的南島語族文化，都是一家人，所到之處每一個地方，都可以感受到親切的感情。

他說，台灣與3個友邦，以及美國過境這兩個地點，還有美國，都是追求自由、民主、人權、自由的普世價值，都是擁有共同理想的夥伴，追求世界的和平、人民的幸福。

賴總統說，他今天進入古蕾露官邸共同唱起中華民國台灣國歌、美國國歌，以及關島州政府歌曲。他與古蕾露可以說是一見如故，因為一位護士、一位醫師，擁有相同的醫療背景，共同承諾要為兩地人民創造更多的福祉。

總統說，今天非常榮幸代表台灣人民接受關島議會贈送給台灣人民的友好決議文，未來勢必在這個決議文上面，建立台灣與關島更多更友好的合作，深化彼此的關係，也創造彼此雙方共同的利益。

他說，這次過境夏威夷也很罕見地接受了夏州議會送的美國國旗、夏州州旗，這都代表台灣與美國深厚的情感，雙方關係堅若磐石。相信未來台美關係，只有更加的進步，也促進未來雙方國家民主、和平與更加繁榮。

總統說，過去幾十年來，台灣人民的奮鬥在國際上已經累積相當的成果。民主提供良好的生活方式，擁有多元自由跟多元創造力，讓台灣經濟可以發展，也因為民主的共同價值，台灣得以與關島、夏威夷、美國、馬紹爾群島、吐瓦魯，以及世界民主國家做朋友。

他表示，台灣非常不容易從專制獨裁的黑暗年代，走到今天的民主，是亞洲民主的燈塔，全體僑胞不管在哪一個地方，都要共同承諾，持續深化台灣的民主，保護民主，絕對不向極權主義低頭。

總統也說，台灣已經成為全世界第21大經濟體，台灣的先進半導體佔有率更是全世界第一，佔有90%，台灣希望用半導體，協助全球推動經濟的繁榮發展，這是台灣人的使命與寶物。

賴總統提到，台灣不是只有半導體，還有棒球。台灣也不是只有贏得世界12強棒球比賽的冠軍，光是過去一週，就在世界大大小小的比賽贏得超過10個冠軍，包括少棒、桌球、擊劍、棒球、拔河等，請一起為台灣喝采。

總統提到世界12強棒球賽台灣打贏美國，他說，台美雖然是兄弟，但球場上就是要靠實力，他要讓大家知道，幾十年來大家的努力，已經陸續完成別人認為不可能的事情，只要國人團結合作，台灣一定可以克服種種困難，跟美國、跟民主陣營在一起，捍衛台灣安全、維護世界和平、造福全世界。

總統表示，今年是台灣關係法立法45週年，也是關島解放日80週年紀念，今年主題是「永世太平」，非常有意義。他代表台灣人民再次感謝美國長期支持，也在「永世太平」的目標之下，跟關島北馬利安納群島，以及美國各界共同努力，追求世界民主、和平與繁榮。（編輯：翟思嘉）1131205

總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅過境關島，於當地時間5日中午在下榻飯店舉行僑宴，圖為關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）上台致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日

總統賴清德「繁榮南島 智慧永續」之旅過境關島，當地時間5日中午在下榻飯店舉行僑宴，圖為美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）上台致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日