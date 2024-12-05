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賴總統關島過境與美眾院議長強生通話 談應對中國挑戰

2024/12/5 16:56（12/5 17:10 更新）
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總統賴清德（圖）「繁榮南島 智慧永續」之旅，過境關島，當地時間5日上午出席總督官邸早餐會並致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日
總統賴清德（圖）「繁榮南島 智慧永續」之旅，過境關島，當地時間5日上午出席總督官邸早餐會並致詞。中央社記者翁睿坤關島攝 113年12月5日
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（中央社記者溫貴香關島5日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德過境關島期間，與美國國會跨黨派兩黨議員都有通話，包括美國共和黨籍聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）、聯邦眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），以及與聯邦參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）進行視訊會議。

郭雅慧轉述，眾院兩黨領袖以及參議員都有提到，誠摯歡迎賴總統過境美國，希望一切順利，也傳遞美國國會跨黨派對協助台灣捍衛民主自由的堅定支持。

郭雅慧說明，3位議員都提到跨黨派協助台灣捍衛民主自由並堅定支持，也期待共同深化美台關係，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

郭雅慧轉述，賴總統與強生、傑福瑞斯通話時，感謝他們致函祝賀賴總統就職並對10月國慶表達恭喜，以及在國會領導時推動很多友台議案，以行動表現對民主台灣的一致支持。

總統賴清德出訪南太平洋友邦期間過境美國關島，在關島時間5日與美國聯邦參議院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker，另譯：維克）進行視訊會議。（總統府提供）中央社記者翁睿坤傳真 113年12月5日
總統賴清德出訪南太平洋友邦期間過境美國關島，在關島時間5日與美國聯邦參議院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker，另譯：維克）進行視訊會議。（總統府提供）中央社記者翁睿坤傳真 113年12月5日

郭雅慧轉述，強生和傑福瑞斯特別提到，今年4月國會兩黨合作通過的「2024年國安緊急補充撥款法案」，對於協助台灣、印太盟友維護區域和平穩定至為重要；強生強調，美國對應中國挑戰與威脅是具有高度跨黨派共識，台灣安全是美國印太戰略的核心，因此他們致力透過「年度國防授權法案」，強化美國應對中國以及協助強化台灣的防衛能力。

傑福瑞斯表示，堅定支持台灣的民主自由，他提到最近跟訪團到加勒比海，他在那裡感受到台灣跟西半球各國的合作，跨國合作對促進區域繁榮發展有正面貢獻。

郭雅慧轉述，事實上，強生和傑福瑞斯都向賴總統承諾，會持續在國會推動深化美台夥伴關係的相關議案。

最後，總統與參議員韋克爾（Roger Wicker，另譯：維克）視訊，賴總統感謝韋克爾多年來對台灣安全高度的關心與重視，歷年在審議國防授權法案過程中，韋克爾非常支持各項友台條文。下一屆國會，韋克爾會兼任參院軍事委員會主席，賴總統期盼韋克爾持續支持強化台美的安全合作。

郭雅慧轉述，對於韋克爾提到「透過實力追求和平」理念的認同，賴總統表示，台灣位於第一島鏈關鍵位置，對於維護區域和平的責任重大，台灣面對步步進逼的威脅，不會退卻；總統強調，會跟美國站在一起，持續強化防衛能力與經濟韌性，希望美國持續提供協助，也期盼台美在國防創新領域上開創合作。

據轉述，韋克爾在視訊中提到，要嚴肅看待中國跟台灣的安全威脅，樂見賴總統致力強化台灣自我防衛能力與防衛韌性，韋克爾承諾接軍委會主席之後，會持續推動提高美國國防預算以及強化建軍，支持台灣安全。韋克爾主動表達，上次訪台是2001年，期盼未來有機會再率團訪台，與賴總統親自會晤、深刻交流。（編輯：林克倫、張若瑤）1131205

總統賴清德出訪路線圖。（中央社製圖）
總統賴清德出訪路線圖。（中央社製圖）
#郭雅慧
#強生
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