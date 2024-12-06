賴總統訪南太3友邦返台 空軍4架F-16V執行專機護航任務
2024/12/6 21:24（12/6 21:38 更新）
（中央社記者吳書緯台北6日電）總統賴清德今天結束「繁榮南島．智慧永續」之旅返回台灣，空軍嘉義基地出動F-16V戰機，於台灣防空識別區內執行總統專機護航任務，迎接賴總統返國。
賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境美國夏威夷州，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後於今天晚間返台。
國防部晚間透過媒體群組，公布總統專機護航影片。據了解，空軍今天由嘉義基地出動F-16V戰機，起飛升空後在台灣防空識別區內，迎接賴總統所搭乘的華航專機，一路護航總統專機降落於桃園國際機場。（編輯：林克倫）1131206
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