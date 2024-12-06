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賴總統訪南太3友邦返台 空軍4架F-16V執行專機護航任務

2024/12/6 21:24（12/6 21:38 更新）
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總統賴清德結束太平洋友邦出訪行程，6日傍晚搭乘專機返國，空軍派出4架F-16戰機掛彈伴飛護航。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德結束太平洋友邦出訪行程，6日傍晚搭乘專機返國，空軍派出4架F-16戰機掛彈伴飛護航。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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（中央社記者吳書緯台北6日電）總統賴清德今天結束「繁榮南島．智慧永續」之旅返回台灣，空軍嘉義基地出動F-16V戰機，於台灣防空識別區內執行總統專機護航任務，迎接賴總統返國。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境美國夏威夷州，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後於今天晚間返台。

國防部晚間透過媒體群組，公布總統專機護航影片。據了解，空軍今天由嘉義基地出動F-16V戰機，起飛升空後在台灣防空識別區內，迎接賴總統所搭乘的華航專機，一路護航總統專機降落於桃園國際機場。（編輯：林克倫）1131206

總統賴清德（前中）結束「繁榮南島．智慧永續」之旅，6日傍晚順利返抵國門，下機後向現場等候媒體揮手致意。中央社記者葉臻攝 113年12月6日
總統賴清德（前中）結束「繁榮南島．智慧永續」之旅，6日傍晚順利返抵國門，下機後向現場等候媒體揮手致意。中央社記者葉臻攝 113年12月6日
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