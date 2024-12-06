賴總統訪南太3友邦返台 機場談話揭深化友邦情誼等3收穫[影]

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（中央社記者葉臻、溫貴香桃園機場6日電）率團訪問南太平洋3友邦的總統賴清德今天晚間返台，抵達桃園國際機場時表示，台灣只要堅定捍衛、深化民主，以民主普世價值與各國交往，一定可得到更多支持。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，期間過境夏威夷與關島，而當總統專機返程時，空軍循例派4架F-16V戰機掛彈伴飛護航。

賴總統表示，再次感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適與便利原則提供協助，讓出訪順利、圓滿。

賴總統說，出訪有許多收穫，首先是深化友邦情誼；訪團在3友邦受友邦人民熱烈歡迎，台灣與3友邦共享南島語族文化，參訪過程深刻感受就像一家人，也感謝馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）及帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）熱情接待、堅定支持台灣。

影片來源：presidentialoffice

賴總統表示，出訪時看到台灣和3友邦在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型及海事安全有許多具體合作成果，相信這些會進一步鞏固雙邊情誼。

賴總統說，第2項收穫是台灣開啟價值外交新時代；這些邦交國勇敢抵抗極權主義威脅利誘，堅定支持民主普世價值，這也是3友邦堅定不移與台灣站在一起非常重要原因。

賴總統表示，過程中訪團與夏威夷州長、關島總督與當地議會共享民主價值；民主是台灣最珍貴資產，經過許多年、許多民主前輩犧牲奉獻才爭取到，也由於全國人民團結一致，讓台灣民主成為亞洲民主燈塔。

賴總統說，未來台灣會持續以民主、自由、人權普世價值，與世界民主陣營進一步進行外交工程，促進雙贏、創造彼此繁榮發展，共同抵禦極權主義擴張。

賴總統表示，第3項收穫是凝聚海外挺台灣力量，感謝所有僑胞團結為台灣喝采、加油，繼續為台灣貢獻心力，這份心意讓他很感動，也為僑胞表現驕傲。

總統賴清德結束太平洋友邦出訪行程，6日傍晚搭乘專機返國，空軍派出4架F-16戰機掛彈伴飛護航。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日

賴總統說，感謝關島總督邀他與訪團到官邸共唱兩國國歌、茶敘，充分表達支持台灣；台灣得到關島議會連4年通過友好協議，他也代表台灣人民接受關島議會友台決議文。

賴總統表示，感謝夏威夷州長熱烈支持及夏威夷州議會送台灣人民美國國旗與夏威夷州旗，除友邦堅定與台灣站在一起，包括台灣盟友美國國會跨黨派支持台灣，夏威夷州、關島地方政府與人民也強而有力支持台灣，都代表已成功凝聚海外挺台灣力量。

「德不孤，必有鄰」，賴總統說，台灣只要堅定捍衛、深化民主，以民主普世價值與各國交往，一定可得到更多支持，守護台灣與維護區域和平穩定。（編輯：李明宗）1131206