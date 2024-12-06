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總統敬佩帛琉勇敢民族 喊話中國威脅利誘不如回正軌

2024/12/6 11:58（12/6 12:39 更新）
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總統賴清德（右3）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉與隨團媒體記者茶敘，並回答提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（右3）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉與隨團媒體記者茶敘，並回答提問。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）中國持續挖角台灣邦交國，總統賴清德今天表示，中國與其利用威脅利誘，不如回到國際交流的正軌，「握緊拳頭，不如張開雙手」，這樣才能夠能贏得國際社會的肯定。他讚許帛琉是勇敢民族，對民主、自由、人權的信念堅定不移。

賴總統11月30日起率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家，去程過境美國夏威夷，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，訪問帛琉後將於今天晚間返台，今天上午與隨團媒體茶敘。

針對中國透過經濟等手段利誘帛琉外交轉向，賴總統表示，中國經濟手段不只針對帛琉，也包括全世界國家，有些成功但有些沒成功，關鍵在於這些國家是否有堅持。

他讚許帛琉是勇敢民族，對民主、自由、人權的信念堅定不移，台灣和帛琉都是南島語族，也都是一家人，也都是志同道合夥伴，他很欽佩帛琉的堅持。

賴總統表示，台灣和帛琉都是對抗極權主義擴張的民主堡壘，這次來到帛琉感受兩國邦誼穩固，面對中國壓力，台帛關係一定會更加緊密。

台灣友邦巴拉圭外交部5日表示，巴拉圭撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證；據報導這名外交官利誘巴拉圭棄台投中。

賴總統指出，中國對世界各國採取威脅利誘並不是新聞，如同中國對待帛琉、巴拉圭的方式，和對待其他國家都是一樣的，巴拉圭政府發表聲明，中國外交官侵犯巴拉圭內政。

賴總統強調，巴拉圭政府和全國人民對民主信仰堅定不移，他曾經擔任前總統蔡英文特使，赴巴拉圭參加總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮，潘尼亞對著眾多巴拉圭邦交國，幾乎都是左派政府的總統、總理，在就職演說當有相當大篇幅，強調巴拉圭在他領導下，堅守民主不會改變，會堅定地與台灣邦誼永固，立場不會改變。

賴總統提到，他參加潘尼亞就職典禮後的各項活動，巴拉圭人民也是一樣，聽到他來自台灣，掌聲永遠是最大聲的，不管是巴拉圭或是帛琉，其實邦交國的領導人與人民，都是表達一樣的理念。

賴總統最後強調，中國與其利用威脅利誘，不如回到國際交流的正軌，「握緊拳頭，不如張開雙手」，這樣的話才能夠能贏得國際社會的肯定。（編輯：張若瑤）1131206

#中國
#巴拉圭
#帛琉
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