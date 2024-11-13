惠恕仁喊話中國：帛琉有權選擇自己的朋友【專訪】

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（中央社記者楊淳卉雪梨13日專電）帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在成功連任後接受中央社專訪，強調台帛邦交穩固，並向中國喊話：「我們有權選擇自己的朋友。」若中國要展現真正的領導力與合作精神，就不該霸凌或要求他國遵循其觀點。

台灣目前僅有12個邦交國，帛琉是台灣在南太平洋3個友邦之一。近年來，中國積極削弱台灣在太平洋地區的參與，並奪取台灣邦交國。中國6月聲稱帛琉治安案件增加，發布對帛琉旅遊警示，惠恕仁批評此舉是「觀光產業武器化」，意圖打擊帛琉觀光業，逼迫其在外交上轉向北京。

帛琉5日舉行總統及國會選舉，惠恕仁擊敗前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau），並於11日宣布成功連任。他12日接受中央社視訊專訪時表示，將繼續深化台帛關係。

當被問及是否預期中國在他連任後加強施壓帛琉時，惠恕仁嚴肅表示：「我們希望中國的朋友理解，我們應該彼此尊重，並應珍視主權與法治。」

惠恕仁強調，帛琉是主權國家，「我們有權選擇自己的朋友，他們（中國）應該尊重這一點」。帛琉選擇與台灣維持邦交，因為雙方共享相同價值觀，「這不應該成為中國發布旅遊警示、宣稱帛琉不安全的理由」。

惠恕仁指出，中國遊客占帛琉旅遊市場30%至40%，但自中國發布旅遊警示後，中國遊客大幅減少，中國甚至禁止帛琉參加在澳門舉行的亞太旅行協會（PATA）高峰會。他表示：「若中國要展示真正的領導力與合作，就不該霸凌或要求他國遵循其觀點。」

談到未來與中國的互動，惠恕仁表示，美國是帛琉首要貿易夥伴，其次是日本，中國則是成長中的貿易夥伴，「中國或許不需要帛琉的錢，但雙方應相互幫助」。帛琉未對中國商品徵收高額關稅，因帛琉支持自由開放的貿易；若帛琉向中國購買商品，也希望中國讓其人民自由到帛琉旅遊消費，這才是全球經濟運作之道。

「我們希望情況有所不同，但這是必須面對的現實。」惠恕仁解釋，這是他推動帛琉經濟多元化及建立經濟韌性的原因之一。他也期盼台灣私部門擴大對帛琉在各領域的投資，透過合作成為帛琉經濟成長引擎。

惠恕仁同時強調帛琉與美國安全夥伴關係的重要性。他指出，帛琉與美國簽有「自由加盟協約」（COFA），而帛琉政府立場非常明確，即「存在即是威懾」。中國船隻一再未經授權進入帛琉專屬經濟海域，確保法治獲得保障的唯一方法就是具備足夠的威懾力。

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談到中國試圖排除台灣參與南太事務，並試圖剝奪台灣在太平洋島國論壇（PIF）的參與地位，惠恕仁表示遺憾，「我們應該尊重每個國家的主權、尊重現有的夥伴關係，並尊重1992年所確立的事實，即台灣是太平洋地區的重要盟友」。

惠恕仁表示，他在聯合國、國際民航組織（ICAO）等場合持續為台灣發聲，因為台灣的2300萬人民應有自己的聲音。不僅如此，台灣的專業技術對全球至關重要，特別是面對再生能源及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等挑戰，「拒絕台灣參與對世界來說是一種損失，而台灣的參與只會讓世界更美好」。（編輯：陳妍君）1131113