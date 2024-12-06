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賴總統：堅持民主自由憲政體制 主權不容侵犯併吞

2024/12/6 12:30（12/6 12:38 更新）
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總統賴清德（圖）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
總統賴清德（圖）任內首度出訪，展開「繁榮南島 智慧永續」之旅，6日在上午在帛琉和隨團媒體記者茶敘。中央社記者翁睿坤攝 113年12月6日
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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）外界關注未來兩岸政策，總統賴清德今天在訪問帛琉時表示，台灣一定要堅持民主自由憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞，以及中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留1天，今天在帛琉訪問並與隨團記者茶敘，預計傍晚返抵台灣。

賴總統過境夏威夷與關島時，分別與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi）、美國共和黨籍聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）通電話及視訊。

賴總統與媒體茶敘時，有媒體記者詢問，台灣在過去幾年邦交國減少、兩岸陷入僵局，賴總統該如何突破，以及與裴洛西等人談話是否有獲得具體承諾。

賴總統說，他與美國友人通電話時，非常感謝其對台灣的堅定支持，也深入了解到台美能發展出如此深厚關係，最重要的就是大家都是民主國家，並堅定民主、自由、人權等價值。

至於如何維護台灣安全、台海和平、區域穩定等，賴總統說，重點是要先理解台灣的關鍵角色，並且要善盡責任，美國跟其他民主國家也會扮演應有角色，大家分工合作，自然可以確保區域和平穩定。

談到兩岸關係，賴總統表示，過往在就職演說以及國慶演說都不斷強調，台灣一定要堅持民主自由憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

他重申，中國應該要善盡區域責任，台灣也願意在對等尊嚴之下跟中國交流合作，謀取和平共榮目標。

賴總統強調，和平無價、戰爭沒有贏家，台灣對和平有理想，但不能有幻想，台灣會持續提升軍事力量、國防力量，也要提高經濟實力與韌性，用民主自由人權的普世價值，跟民主陣營肩並肩站在一起，這些就是台灣未來走進國際社會的應有之道。（編輯：謝佳珍）1131206

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