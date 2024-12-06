AIT主席分享賴總統與藍鶯合照 肯定與關島建立聯繫

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（中央社記者吳書緯台北6日電）總統賴清德出訪行程正在最後一站帛琉，美國在台協會主席羅森伯格於社群媒體發文，祝賀賴總統行程一路順風，並貼出賴總統與外交部長林佳龍、美國在台協會執行理事藍鶯在登機前的合照。

賴總統訪問帛琉前，過境關島，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）在X平台發文標註賴總統表示，此行是與關島僑民及當地領袖建立聯繫的絕佳機會，祝賴總統一路順風。

羅森伯格所貼出的照片，可以看到是由林佳龍掌鏡的自拍照，賴總統與藍鶯（Ingrid Larson）在鏡頭前握手，照片後方是關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）及其夫婿庫克（Jeffrey A. Cook），駐美代表俞大㵢也出現在自拍照當中。

林佳龍今天也在X平台貼文並標註古蕾露指出，感謝古蕾露與關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）的熱情邀請，賴總統成為首位前往關島總督官邸及議會的台灣總統，「我們將攜手捍衛印太地區的自由與民主」。

據了解，羅森伯格因產假休至明年1月，賴總統此次出訪過境美國夏威夷及關島，兩場僑宴都可以看到羅森柏格特別以錄影方式參與，並感謝藍鶯代表AIT迎接訪團。（編輯：張若瑤）1131206