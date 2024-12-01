賴總統過境夏威夷 AIT主席羅森伯格錄影片：歡迎我的朋友[影]

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）總統賴清德首次出訪友邦，過境美國夏威夷，正在休產假的AIT主席羅森伯格親自錄製影片表示，「很榮幸能歡迎我的朋友總統賴清德」，賴總統這次與意見領袖、僑界、美國州級與地方領袖交流的機會甚為珍貴，她認為將有助於進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

賴總統昨天搭乘華航專機展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，預計訪問南太平洋3友邦，訪問團一行人於當地時間11月30日清晨7時30分飛抵夏威夷檀香山過境。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）因休產假至明年1月，總統一行人抵達夏威夷後，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表接機，羅森伯格則親自錄製影片表達誠摯歡迎，還以「我的朋友」稱賴總統。

羅森伯格在影片中表示，很遺憾這次因產假無法親自接機，祝福賴總統在檀香山過境成果豐碩，也預祝賴總統在馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉的旅途順遂。

羅森伯格說，賴總統這次與意見領袖、僑界、美國州級及地方領袖交流的機會甚為珍貴，將有助於進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係，她也很高興藍鶯在當地代表AIT接待賴總統，祝賴總統此行一切順利。

這次賴總統過境夏威夷，首度採機邊接機、鋪設紅毯獻花，為歷年來最高禮遇規格，異於過去的航廈入境模式；且接機層級亦突破以往規格，夏威夷州長葛林（Josh Green）、檀香山市長布蘭賈迪（Rick Blangiardi）以及檀香山警察局長羅根（Arthur J. Logan）皆於登機梯旁迎接賴總統下機。（編輯：林淑媛）1131201