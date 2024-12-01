賴總統過境夏威夷行程 學者：彰顯美台防堵中國強烈決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北1日電）總統賴清德太平洋友邦之旅過境夏威夷檀香山。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，中國近年持續擴張海軍態勢，成為美國國家安全最大威脅，安排賴總統參訪亞利桑那號戰艦紀念館，彰顯美台之間合力防堵中國的強烈決心。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，首站抵達夏威夷檀香山，參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）、夏威夷州急難管理署（HI-EMA）、亞利桑那號戰艦紀念館。

葉耀元表示，過去元首出訪太平洋友邦，都會過境夏威夷、關島，這次賴總統出訪過境行程也符合往例，顯示賴政府與美方整體互動關係非常良善，不管是過境美國或跟美國的配合，甚至是美國安排的行程，都蠻有意義與價值。

針對畢夏普博物館參訪，葉耀元說，這是一座強調太平洋文化史與自然史的博物館，美國一直都以印太戰略連結台灣、美國與幾個環太平洋區塊，若由美國角度出發，太平洋上的國家其實都在同一條船，美方邀請賴總統參訪畢夏普博物館凸顯美國與台灣、台灣與環太平洋國家連結。

葉耀元分析，「亞利桑那號戰艦就是在珍珠港事件被打到的那艘船，這個參訪帶有美國很強烈的戰略意涵」，自從珍珠港事件爆發後，美國非常不希望任何國家由海洋接近美國國土，這也是美國從二戰以來的戰略核心思維，造就了美國堅守第一島鏈的決心。

葉耀元說，中國持續擴張海軍態勢，成為美國國家安全最大威脅，安排賴總統參訪亞利桑那號戰艦紀念館，彰顯美台之間合力防堵中國的強烈決心。

另外，東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析，台美關係已建立一定默契，美方行程安排也切合台美目前推廣的重要議題，畢夏普博物館帶有南島語系文化交流的象徵意義，也是台灣未來推廣公眾外交（public diplomacy）重點之一。

陳方隅表示，賴總統參訪夏威夷州急難管理署、亞利桑那號戰艦紀念館，結合了防災韌性與自我防衛韌性，不論在實質意義、象徵意義層面，都切合台灣目前施政要領。防災韌性對應台美之間現有的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，也是台灣與美國各州政府能洽談更多合作機會的領域。

陳方隅指出，台灣近年與美國各州政府、美國國民兵的合作，均是由救災韌性開始轉向自我防衛韌性，亞利桑那號戰艦紀念館參訪行程除了彰顯夏威夷在二戰中的特殊歷史定位，也連結了自我防衛韌性議題，巧妙扣連台灣目前推動的議題，「可以凸顯出，其實我們要加強韌性，不是只有救災，還有加強自我防衛部分。」（編輯：林淑媛）1131201