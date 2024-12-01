賴清德訪亞利桑那號戰艦紀念館 致敬花圈署名「中華民國台灣總統」

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（中央社記者溫貴香檀香山30日電）總統賴清德首度出訪友邦，抵達夏威夷檀香山，當地時間30日前往夏威夷美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），為珍珠港事變殘骸默哀、致敬與獻花。在致敬的花圈上署名中華民國（台灣）總統賴清德。

亞利桑那號戰艦是於珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館。

賴總統此次前來是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義是強調台灣作為南島世界一分子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。

賴總統過境美國夏威夷，當地時間30日下午前往參訪亞利桑那號戰艦紀念館，為珍珠港事變殘骸默哀、致敬與獻花，花圈上署名中華民國（台灣）總統賴清德，別具意義。（編輯：林淑媛）1131201

總統賴清德（前）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷，當地時間11月30日下午參訪美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），賴總統致敬花圈與獻花。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日

總統賴清德（前）出訪友邦，去程過境夏威夷，當地時間11月30日下午參訪亞利桑納號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），賴總統向戰亡的英雄鞠躬致意。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日