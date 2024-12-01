本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
敘利亞大城阿勒坡部分地區傳遭叛軍掌控 政府軍暫撤離
首頁 / 政治
賴總統首訪友邦
新聞專題
賴總統首訪友邦
首頁 / 政治

賴總統首站訪畢夏普博物館 繁榮南島行揭開序幕

2024/12/1 08:43（12/1 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德（前藍紫衫）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum）。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
總統賴清德（前藍紫衫）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum）。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香檀香山30日電）總統賴清德今天抵達夏威夷檀香山，第一站參訪夏威夷規模最大的畢夏普博物館。他親自為館長梅勒調整頭飾、戴上琉璃珠項鍊，梅勒也回贈過去僅有領袖得以佩戴，代表尊崇、敬意及力量、展現尊嚴地位的「羽毛頸環」，兩人互動熱絡，為繁榮南島行揭開序幕。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，首站抵達夏威夷檀香山，總統抵達飯店時，僑胞揮舞國旗高喊總統加油、挺台灣等口號，並為賴總統戴上花圈，總統也與僑胞合影，總統還比出「沙卡手勢」，一個源於夏威夷互相打招呼示好的手勢。

總統隨即換上夏威夷衫參訪此行第一個行程畢夏普博物館（Bishop Museum），館方表示，平時為上午9時開館，為訪問團及媒體特地提早半小時開館。

畢夏普博物館是美國商人查爾斯畢夏普（Charles Reed Bishop）為紀念亡妻夏威夷王室末代公主柏妮絲畢夏普（Bernice Pauahi Bishop），於1889年設立畢夏普博物館，是夏威夷規模最大博物館。

總統率訪團成員一到畢夏普博物館，入境隨俗，成員全部換上色彩繽紛的夏威夷衫，館方董事Manu Kaiama及館長梅勒（Dee Jay Maile）在入口處迎接總統，並引領總統至草坪區聆聽傳統歌曲吟唱，接受梅勒獻戴花環。

隨後，總統在導覽人員解說下，參觀太平洋地圖展區、臺灣原民文物展示、南島民族大洋洲遷徙圖，並到一樓展廳了解太平洋南島民族遷徙的歷史與文化，其中太平洋展廳地板畫作有特別標示台灣，並展示台灣泰雅族及排灣族文物，象徵台灣與太平洋南島語族之間的深刻連結。

此外，總統在博物館大門入口處，見證原民會主委曾智勇與畢夏普博物館長梅勒互贈禮物，總統也親自為梅勒調整頭飾、戴上琉璃珠項鍊，梅勒回贈象徵夏威夷精神，也代表尊崇、敬意及力量的「羽毛頸環」，過去僅有領袖得以佩戴，以展現尊嚴地位。

總統及訪團下榻的Kahala飯店，迎賓旗幟懸掛中華民國國旗，與美國國旗並列，同時飯店走廊也設有一面名人牆，2017年前總統蔡英文曾造訪飯店，相片下方更特別標註2017年的台灣總統，引人注目。

賴總統及訪團結束畢夏普博物館參訪行程後，下午拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這是賴總統過境夏威夷參訪的第一個政府機關，之後參訪亞利桑那號戰艦紀念館，晚間則在下榻飯店舉辦僑宴。（編輯：林淑媛）1131201

總統賴清德（前右）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum），與館長梅勒（Dee Jay Mailer）（金髮者）互動。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
總統賴清德（前右）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum），與館長梅勒（Dee Jay Mailer）（金髮者）互動。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：