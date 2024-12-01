賴總統首站訪畢夏普博物館 繁榮南島行揭開序幕

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（中央社記者溫貴香檀香山30日電）總統賴清德今天抵達夏威夷檀香山，第一站參訪夏威夷規模最大的畢夏普博物館。他親自為館長梅勒調整頭飾、戴上琉璃珠項鍊，梅勒也回贈過去僅有領袖得以佩戴，代表尊崇、敬意及力量、展現尊嚴地位的「羽毛頸環」，兩人互動熱絡，為繁榮南島行揭開序幕。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，首站抵達夏威夷檀香山，總統抵達飯店時，僑胞揮舞國旗高喊總統加油、挺台灣等口號，並為賴總統戴上花圈，總統也與僑胞合影，總統還比出「沙卡手勢」，一個源於夏威夷互相打招呼示好的手勢。

總統隨即換上夏威夷衫參訪此行第一個行程畢夏普博物館（Bishop Museum），館方表示，平時為上午9時開館，為訪問團及媒體特地提早半小時開館。

畢夏普博物館是美國商人查爾斯畢夏普（Charles Reed Bishop）為紀念亡妻夏威夷王室末代公主柏妮絲畢夏普（Bernice Pauahi Bishop），於1889年設立畢夏普博物館，是夏威夷規模最大博物館。

總統率訪團成員一到畢夏普博物館，入境隨俗，成員全部換上色彩繽紛的夏威夷衫，館方董事Manu Kaiama及館長梅勒（Dee Jay Maile）在入口處迎接總統，並引領總統至草坪區聆聽傳統歌曲吟唱，接受梅勒獻戴花環。

隨後，總統在導覽人員解說下，參觀太平洋地圖展區、臺灣原民文物展示、南島民族大洋洲遷徙圖，並到一樓展廳了解太平洋南島民族遷徙的歷史與文化，其中太平洋展廳地板畫作有特別標示台灣，並展示台灣泰雅族及排灣族文物，象徵台灣與太平洋南島語族之間的深刻連結。

此外，總統在博物館大門入口處，見證原民會主委曾智勇與畢夏普博物館長梅勒互贈禮物，總統也親自為梅勒調整頭飾、戴上琉璃珠項鍊，梅勒回贈象徵夏威夷精神，也代表尊崇、敬意及力量的「羽毛頸環」，過去僅有領袖得以佩戴，以展現尊嚴地位。

總統及訪團下榻的Kahala飯店，迎賓旗幟懸掛中華民國國旗，與美國國旗並列，同時飯店走廊也設有一面名人牆，2017年前總統蔡英文曾造訪飯店，相片下方更特別標註2017年的台灣總統，引人注目。

賴總統及訪團結束畢夏普博物館參訪行程後，下午拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA），這是賴總統過境夏威夷參訪的第一個政府機關，之後參訪亞利桑那號戰艦紀念館，晚間則在下榻飯店舉辦僑宴。（編輯：林淑媛）1131201