夏威夷州長陪同賴總統訪急難管理署 聚焦防衛韌性

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北1日電）總統賴清德今天在夏威夷州長葛林（Josh Green）陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）；夏威夷州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治經驗，與賴總統上任以來所強調的全社會防衛韌性不謀而合，兩人頻就天災挑戰交換意見。

賴總統「繁榮南島．智慧永續」之旅，今天當地時間30日下午（台灣時間1日上午）在夏威夷州長葛林（Josh Green）的陪同下，參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）。

有鑑於台灣應對的各種挑戰，賴總統上任後就在總統府設立全社會防衛韌性委員會，擴大政府與民間合作，提升國家整體國防、民生、災防、民主4大韌性。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今年7月上任至今，也至少3度公開與總統賴清德或副總統蕭美琴同框，見證台灣的民、災防活動。顯見結合民間力量，擴大全社會防衛韌性，是現階段台美的重點合作項目。2017年，夏威夷民防廳底下相關單位開始定期與台灣國防部進行聯合災防演練，前總統蔡英文2019年3月過境夏威夷時，就首度參訪夏威夷州急難管理署。

府方表示，夏威夷與台灣同樣面臨地震、颱風等天災威脅，本身的火山活動又極為頻繁，孤懸於太平洋中間還易受海嘯威脅，近年甚至飽受野火侵擾。台灣與夏威夷雙邊長年來密切合作，進行聯合救災演練，互相分享災害防救議題，加上台、美兩國近年同時面對極權主義的擴張，危及世界的和平穩定，能夠建立全社會防衛韌性至為重要。也因此，賴總統過境夏威夷參訪的首個政府機關，就是夏威夷州急難管理署。

賴總統特別準備台灣噶瑪蘭威士忌以及台南400燒酌等伴手禮，分別贈送給州長葛林以及急難管理署長巴羅士上校（James DS. Barros，另譯，巴羅斯），巴羅士也熱情回贈島衫與KOA樹木盒，誠摯歡迎賴總統到訪。（編輯：蘇志宗）1131201