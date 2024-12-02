司法院人事公聽會 專家攻防被提名人政治立場與專業

（中央社記者王揚宇、范正祥台北2日電）立法院全院委員會今天就司法院人事同意權案舉行公聽會。受邀出席的學者專家相互攻防，有專家以被提名人的政治背景與專業，認為全數不合格，但也有人持相反意見，認為不應只看他們過去的言論或參與的政治活動、勿貼標籤。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，多位學者專家受邀出席發表看法，供立委審查時作為參考。

國民黨立法院黨團推薦的學者專家、東吳大學法律系退休教授林騰鷂以「漠視憲政災難的法律人，不適任大法官」為題，認為這次的被提名人都是不合格、不適任的人選，像是張文貞是國會改革釋憲案中，民進黨陣營指定的鑑定人，缺乏憲政主權在民、責任政治基本信念，而姚立明是賴清德競選總統時的總部主委，也沒有著作升等教授等。

國民黨團推薦的學者專家、退休檢察官陳瑞仁則以死刑釋憲案結果作為開場，認為如果對特定理念具有宗教性狂熱、對特定族群或群體有強烈偏見，或是沒有實務經驗等人，擔任大法官會令人擔憂，而最後大家也必須要面對「可能會有第二波的提名」，因此要有高度的政治協商智慧。

此外，劉姓男子劫財劫色殺害退休女教師案，經5度判死改判無期徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

國民黨團推薦的學者專家、受害女教師的丈夫、台鋼科技大學助理教授張介能說，台灣的無期（徒刑）就是有期，對他們家造成的更是無期的痛苦，至於這些被提名人過去的所作所為，可以作為審查的參考，期待台灣的司法不要崩潰。

民進黨立法院黨團推薦的學者專家、律師林俊宏表示，有專家學者認為在大法官的選擇上，只要注意其過去發表的某個意見、曾擔任的某個職務等，但他覺得人是非常社會化的動物，都一定有參與的活動與生活領域，大家應好好想想被提名人對於憲法價值的捍衛與論述，要具體了解被提名人過去的操守、學識專業經驗、憲政人權理念等，而不要一再用類貼標籤的方式來審查。

林俊宏說，選大法官也不是一直看是由誰提名的，或是過去傾向哪一邊，重點是對於人權價值跟憲法價值的捍衛，談了什麼事情。

民進黨團推薦的學者專家、律師洪偉勝舉世界12強棒球賽為例，若在現在的政治氛圍下，台灣隊的選手、隊職員組成，會是什麼樣的狀況，而他認為這些被提名人在憲法領域的需求上是急需補上的，希望立法院理性審查，不要讓能投、能守、能打的「TEAM TAIWAN（大法官被提名人）」止步在立法院前。

民進黨團推薦的學者專家、中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖認為，大法官要有的最基本條件就是高尚人格、沒有道德爭議、能力等，也要能願意傾聽不同意見等。

台灣民眾黨立法院黨團推薦的專家學者、東吳大學政治學系教授劉書彬，以德國憲法法院法官資格，來跟這次的被提名人做比較，包括是否超出黨派行使職權、年齡等，也質疑這次的被名人，偏憲法、行政法、刑法類，沒有保護到弱勢。（編輯：蘇志宗）1131202