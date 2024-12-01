賴總統訪夏威夷急難管理署 強調全社會防衛韌性至為重要

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（中央社記者溫貴香總統專機30日電）總統賴清德出訪首站過境夏威夷，總統府發言人郭雅慧今天表示，台美兩國近年面對極權主義的擴張，危及世界的和平穩定，能夠建立全社會防衛韌性至為重要；因此，總統過境夏威夷參訪的首個政府機關，就是夏威夷州急難管理署。

總統賴清德今天將展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。總統預計夏威夷當地時間30日清晨7時30分（台灣時間12月1日1時30分）抵達首站檀香山，第1個行程參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）。

郭雅慧在專機上向隨團媒體轉述，畢夏普博物館是太平洋文化史及自然史最重要的博物館，長年與台灣交流密切。2019年，台灣史前館與畢夏普博物館簽訂合作備忘錄，自此兩館常彼此進行借展交流，畢夏普博物館亦曾協助史前館共同策劃「南島常設廳」，賴總統將參訪館內「太平洋廳」與「夏威夷廳」。

郭雅慧說，太平洋廳地板上印有「太平洋地板畫」，畫上明確註記台灣，象徵台灣作為「太平洋的台灣」，與太平洋夥伴共同復育、推廣南島語族文化不遺餘力。

郭雅慧表示，二樓展間將看見來自台灣的原住民傳統服飾展品，展品說明強調「台灣的南島文化已延續超過5000年」。總統此行的背後意義，象徵從「世界的台灣」出發，力促台灣與世界南島文化共榮發展，深化台灣與太平洋島國夥伴關係。

第2個行程參訪夏威夷州急難管理署（HI-EMA）。郭雅慧指出，夏威夷州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治經驗，這與總統上任以來所強調的全社會防衛韌性不謀而合。

她說明，夏威夷與台灣同樣面臨地震、颱風等天災威脅，本身的火山活動又極為頻繁，孤懸於太平洋中間還易受海嘯威脅，近年甚至飽受野火侵擾。

郭雅慧指出，台灣與夏威夷長年來密切合作，進行聯合救災演練並互相分享災害防救議題，加上台美兩國近年同時面對極權主義的擴張，危及世界的和平穩定，能夠建立全社會防衛韌性至為重要。因此，總統過境夏威夷參訪的首個政府機關，就是夏威夷州急難管理署。

第3個行程參訪亞利桑納號戰艦。郭雅慧表示，亞利桑那號戰艦是在珍珠港事變中被擊沉的殘骸，正上方建成一座紀念館。總統此次將前往紀念館默哀，致敬花圈與獻花。

她說，總統此次到訪是以憑弔歷史，省思和平得來不易，背後意義強調台灣作為南島世界一份子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量，共同維持印太地區的和平、穩定與繁榮，守護台灣的自由民主，並與全世界民主國家攜手合作，共同抵抗威權主義的擴張。

郭雅慧指出，夏威夷第1天行程的最後，賴總統晚間將在下榻旅館參加僑宴，預計有超過300名僑胞共襄盛舉，場面盛大可期。（編輯：林克倫）1131130