府：感謝英國會挺台 通過聯大2758號決議不涉台案

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（中央社記者賴于榛台北29日電）英國國會昨天通過聯合國2758號決議不涉台案，總統府發言人郭雅慧今天透過新聞稿指出，這項決議彰顯國際社會對聯合國決議原意的正確認識，更展現支持台灣民主價值與國際參與的堅定立場，政府誠摯感謝。

英國國會下議院28日在主議場就「台灣的國際地位」進行辦論，隨後無異議通過動議，指出1971年聯合國大會第2758號決議未提及台灣、未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權。

郭雅慧今天透過新聞稿表示，此案明確駁斥了中國曲解聯合國2758號決議文內涵，以及北京打壓台灣國際空間的企圖，更強調台灣作為國際社會一員，應該享有公平且有意義的參與機會，政府誠摯感謝英國國會及英國政府的支持。

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郭雅慧說，英國國會的這項決議，彰顯國際社會對聯合國決議原意的正確認識，更展現支持台灣民主價值與國際參與的堅定立場，日前澳洲、荷蘭、歐洲議會及加拿大等國會也都陸續通過相關決議案，表達各國對此議題的高度重視，也共同拒絕中國政府對台灣地位的錯誤詮釋。

她表示，台灣願意與民主同盟國家站在一起，共同捍衛彼此共享的自由、民主與人權等核心價值，也誠摯感謝國際支持，未來將繼續與國際民主社會一同為全球民主與繁榮貢獻心力。（編輯：蘇志宗）1131129