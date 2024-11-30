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賴總統出訪伴手禮 茄芷袋、阿里山火車鉛筆與筆袋

2024/11/30 19:22（11/30 19:55 更新）
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（中央社記者溫貴香總統專機30日電）總統賴清德今天下午搭乘專機率團訪問南太平洋友邦，總統表示，他準備3樣具有台灣特色伴手禮，包括茄芷袋、印有珍珠奶茶的筆袋，以及阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，相信友邦小朋友們會很喜歡。

賴總統今天下午搭乘專機展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。

總統在專機上被問到此行是否準備伴手禮時表示，這次伴手禮「還蠻酷的」，有代表台灣特色的茄芷袋，特別送給小朋友的筆袋以及彩色鉛筆，相信友邦小朋友應該會很喜歡。

總統透露，辦公室特別提醒他，不用準備西裝，而是要準備島衫，所以辦公室也花了不少時間準備島衫，還特地從夏威夷買回來。

被問到專機上有無機會喝到珍珠奶茶，總統笑說，「真的有嗎？如果有的話算是個福音」。

賴總統也在Instagram開箱伴手禮影片說，第一個小禮物是阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，盒子上畫的是台灣阿里山森林鐵道，可以來台灣搭森林小火車，到阿里山上看日出。

第二個是畫有台灣小吃的筆袋。總統表示，上面有小籠包、臭豆腐、豬血糕、肉圓、滷肉飯、珍珠奶茶等圖樣，可讓友邦小朋友認識台灣美食文化；第三個是總統府的茄芷袋，結合傳統與創新，時尚又大方，還能把彩色鉛筆、筆袋都放進去。

總統指出，這三個小禮物都代表台灣的精神與象徵，一起為台灣做外交。

此外，專機餐點也相當多元，具有台灣在地辦桌特色，前菜是白灼明蝦、萬巒豬腳、翠瓜中卷組成「寶島拼盤」，主菜可選擇「頤宮」豆豉椒排骨滑雞煲仔飯、「米香」乾燒明蝦佐翠綠菜飯，或是紅酒芥末籽醬美國Choice菲力牛排佐洋芋。

點心部分則有「陳耀訓」茉莉綠茶香橘麵包、醬油法國麵包、伊斯尼奶油；寶島季節鮮果盤、艾草薑味綠豆糕、紅豆紫米麻糬、地瓜紫芋串，以及冰淇淋等甜點，還有充滿「台南味」的蝦仁肉圓、麻豆碗粿。（編輯：林克倫、林家嫻）1131130

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