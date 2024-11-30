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朱立倫批賴總統出訪 黨政人士：未見朱譴責共軍騷擾

2024/11/30 17:33
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（中央社記者賴于榛台北30日電）國民黨主席朱立倫今天表示，遺憾總統賴清德出訪未過境美國本土。黨政人士指出，選擇美國夏威夷州與關島作為過境點已行之有年，面對中國機艦騷擾台灣，不見朱立倫有譴責之意，卻把台灣說成「地區安全顧慮」，讓人高度遺憾。

賴總統今天展開「繁榮南島．智慧永續」訪問太平洋友邦之旅。朱立倫上午出席活動時指出，他祝福賴總統一切順利，但遺憾未能過境美國本土，希望未來能在不造成區域安全疑慮下，在出訪時過境美國本土。

另外，國台辦昨天表示，若台灣取消「禁團令」並撤除兩岸人員交流障礙，將研究大陸居民赴台澎旅遊。朱立倫則說，如果台灣可開放團客到大陸，相信大陸也會希望觀光客多來台灣，用這角度才能讓兩岸關係更穩定、更好，但民進黨只會讓兩岸形成惡性循環。

對於朱立倫的說法，黨政人士指出，此顯示朱立倫有3個外行，首先，總統訪問太平洋友邦時選擇夏威夷州與關島作為過境點，已經行之有年、屬行程安排的慣例，訝異朱立倫擔任要津多年，對此竟如此陌生。

黨政人士表示，其次，台灣從來不是區域安全的「顧慮」，在島鏈內造成各方安全與穩定風險的是北京當局，朱立倫若非對國際形勢陌生，就是根本不站在民主社會這邊。

黨政人士說，第三，兩岸觀光交流停滯的真正原因，是中國持續禁止旅行團、自由行旅客到台灣旅遊。今年1至9月，台灣民眾赴中國旅行人數超過205萬人次，同期間來台的中國旅客僅28萬人次，相差7.2倍，「與其說外行話，不如真心面對，站在台灣這邊」。

黨政人士指出，中國軍機軍艦過去幾天不僅持續騷擾台灣，也騷擾南韓、日本及南海周邊，造成各方不安，卻不見朱立倫和國民黨有任何譴責之意，反過來把台灣說成是「地區安全顧慮」，讓人高度遺憾。（編輯：林克倫）1131130

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