賴總統訪南太友邦 朱立倫：未過境美國本土是遺憾

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）總統賴清德今天將展開「繁榮南島，智慧永續」訪問太平洋友邦之旅。國民黨主席朱立倫說，祝福賴總統一切順利，但這次未能過境美國本土是個遺憾；他希望賴總統未來能轉變，在不要造成區域安全疑慮下，出訪時過境美國本土。

賴總統今天將展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問，總統將在馬紹爾、帛琉國會發表演說。

朱立倫上午出席國民黨新北市黨部舉辦的黨慶活動，他受訪時說，祝福賴總統一切順利，對於每次過境外交大家都非常重視，但這次沒辦法過境美國本土，還是遺憾，希望未來賴總統能夠轉變，在不要造成區域安全的疑慮下，能在出訪時順利過境美國本土。

針對中國大陸國台辦表示，若台灣取消「禁團令」並撤除兩岸人員交流障礙，將研究大陸居民赴台澎旅遊。朱立倫表示，如果台灣可以開放團客到中國大陸，相信大陸也會希望觀光客多來台灣，用這角度才能讓兩岸關係更穩定、更好；但民進黨永遠是用負面、對抗、反向操作的方式，這只會讓兩岸形成惡性循環，最後受害的是民眾。

朱立倫也說，應該正向思考，只要願意來交流，不管是陸生、陸客、陸商，都是非常歡迎；只要是對民眾有幫助、對兩岸和平有幫助，就應該多做。

被問到2026年地方縣市長選舉的規畫時，朱立倫說，國民黨穩紮穩打，現階段就是各自在崗位上全力以赴，民眾觀察的是能否將現有的工作做到最好，而這也是最好表現的機會。

此外，現場媒體詢問，朱立倫肯定前國民黨主席吳伯雄的精神，因此在未來是否也會擔任「造王者」，朱立倫指出，吳伯雄的無私無我、成功不必在我，尤其是為國民黨的付出，那是他的典範，也是大家學習的標竿。

朱立倫說，在擔任黨主席過程中，他常向吳伯雄請益，如何做得更好、讓大家團結、讓支持的對象順利成功，這就是現在黨部重要的責任，也是他最重要的目標。（編輯：翟思嘉）1131130