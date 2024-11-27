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官員指陸生團具共黨背景 朱立倫籲停止搞小動作

2024/11/27 12:10
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（中央社記者王承中台北27日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，外傳全團成員均具共黨背景。國民黨主席朱立倫今天表示，賴政府既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻擋兩岸交流。呼籲徹查違反個資的放話者，不容許洩漏個資來做政治操弄。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組團於27日訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人。有媒體報導指出，知情官員透露，該團成員均為中共挑選過的共青團團員、儲備黨員或共產黨黨員，連馬龍都有中共黨員身分，無非要讓中共較好進行政治宣傳。

國民黨今天發布新聞稿指出，陸生團抵台前夕，不具名官員特意洩漏訪問團員個資，但其實陸生具備中共黨員或共青團身分實在不足為奇。綠營藉此大做文章，顯然就是刻意要阻擋兩岸交流，並再次抹紅在野黨。此舉展現出民進黨的心態卑劣與毫無自信，令人深感不齒。

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國民黨主席朱立倫表示，民進黨若只想繼續打「抗中保台」謀取政治利益，不希望兩岸交流，就請勇敢說出來。賴政府既然許可陸生團來台，就不應默許小動作阻擋兩岸交流。呼籲徹查違反個資的放話者，不容許洩漏個資來做政治操弄。

朱立倫肯定陸生團來台，認為對深化兩岸關係、國際青年交流有正面幫助。國民黨主張「2D戰略（Defense國防、Dialogue對話）」，強化國防也要交流對話，才能真正的保衛台灣、確保區域安全。（編輯：翟思嘉）1131127

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