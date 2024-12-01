朱立倫：退撫條例應檢討 保障軍公教退休人員生活

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）有關軍公教年金改革，國民黨主席朱立倫今天表示，退撫條例經過5年，應重新檢討，原本的所得替代率從75%已降至67.5%，近年通貨膨脹，應保障軍公教退休人員的基本生活所需。

中國國民黨建黨130週年黨慶，朱立倫今天出席台中市黨部在台中市中央公園舉辦的健行慶祝活動。他接受媒體聯訪，有關軍公教年金改革議題，做上述表示。

朱立倫指出，立法院將審查公務人員退撫條例，他強調絕不可以歧視、欺負軍公教人員，過去5年來，軍公教人員的退撫金一直被砍，每年砍1.5%，從75%的替代率現在已砍到67.5%，通貨膨脹以及現役現職的軍公教調薪時也沒有增加退休金，物價在漲，只有退休金越砍越少，非常不公平。

朱立倫提到，立法院將重新檢討，為了社會的公平正義及軍公教退休人員的基本保障，國民黨一定會站在正義、社會公平的這一面。

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另關於民團發起國民黨籍台中立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的罷免行動。朱立倫則說，在基隆市長謝國樑罷免案，民眾已展現力挺善良正義的力量，如果民進黨又要造成政治的混亂，為了政治利益搞惡罷，國民黨絕不會怯戰，一定會全力迎戰。

朱立倫呼籲，為了台灣的政治安定，應該要避免惡罷，立法院現在正在修改選罷法，其實就是合理性、公平性、正義性的考量。（編輯：李淑華）1131201