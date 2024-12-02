民團上凱道反廢死 朱立倫：公平正義關鍵一戰

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（中央社記者王承中台北2日電）民團3日在凱道發起反廢死白玫瑰活動，國民黨主席朱立倫今天表示，當司法失信於民眾對公平正義的期待，走上街頭就是義務，國民黨絕不能冷眼旁觀，這是台灣社會公平正義最關鍵的一戰，呼籲大家叫醒被意識形態蒙蔽雙眼的民進黨政府。

被害人權益相關團體及被害者家屬將於12月3日在凱道舉辦「只有愛如故，追思白玫瑰」活動，拒絕廢死大法官。

國民黨主席朱立倫今天在臉書發文指出，2014年12月3日，高雄左營發生的隨機殺人命案，全民陷入巨大的悲痛。對於陳姓女教師的遺屬，等待司法判決定讞的時間堪比無期徒刑。

朱立倫表示，然而苦等的正義，卻在大法官2024年9月20日的「實質廢死判決」後走調。10月4日最高法院無期徒刑判刑定讞，更讓所有被害者家屬陷入絕境。

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朱立倫指出，國民黨的立場非常清楚，台灣人民對公平正義有非常嚴格的標準，台灣人民更對人性、對被害者家屬的人權有最強力的支持。當政府被意識形態蒙蔽雙眼，當法律無法守護人民的生命權，當司法失信於民眾對公平正義的期待，走上街頭就是義務。

朱立倫表示，絕對不會讓所有被害者家屬，只能絕望等待家人的冷血判決，國民黨絕不能冷眼旁觀。這是台灣社會公平正義最關鍵的一戰，透過對逝去生命的追思，讓大家一起走上凱道，支持台灣社會的善良、支持共同正義，大家用最堅定的態度，叫醒被意識形態蒙蔽雙眼的民進黨政府。（編輯：翟思嘉）1131202