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為連任黨主席準備？朱立倫不鬆口盼團結黨內勿紛擾

2024/11/25 10:56
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（中央社記者王承中台北25日電）國民黨主席朱立倫今天被問到，全代會是否在為未來連任黨主席做準備。朱立倫說，國民黨現在沒有黨產，就是靠團結的力量，任何造成內部的紛擾或對立都不應該，他就是希望團結大家，共同努力加油。

國民黨今天在中央黨部舉行第21屆113年度中央評議委員會議，國民黨主席朱立倫在致詞時表示，國民黨是創建中華民國的政黨，守護中華民國是國民黨的責任，中華民國憲法是脊梁，中華民族是根，中華文化是本，絕對不允許台獨勢力破壞中華民國。

朱立倫指出，民主自由更是當年國父孫中山發動辛亥革命最重要的目標，中華民國跟全世界自由民主國家站在一起，守護自由民主的價值，在台灣也要深化民主自由法治人權，國民黨絕對站在第一線捍衛守護。

朱立倫表示，面對民進黨清算國民黨，在沒有任何資源的情況下，國民黨有的是團結的力量，面對一次又一次挑戰，2022年打贏縣市長選舉，2024年大選雖遺憾無法取得執政權，但也贏回國會最大黨。立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團也結合在野力量，在國會扮演強力監督的角色。

朱立倫指出，民進黨動用暴力及所有的手段，想要打破立法院的制衡力量，而國民黨立委非常認真努力，且拚戰到底，讓大家看到國民黨的團結力、戰鬥力，非常值得大家佩服。面對民進黨的抵抗、反對，國民黨有自己的堅持，這就是在國會做對的事情。

朱立倫表示，日前民進黨對基隆市長謝國樑發動惡意罷免，國民黨全黨團結一致站出來，力挺謝國樑，幫助謝國樑挺過難關，相信也給民進黨一個教訓，台灣的民主不是民進黨說了算，而是人民說了算。

對於台灣隊昨天奪得世界12強棒球賽冠軍，朱立倫在會前受訪時表示，昨天他算是心臟很強的，看到最後一秒鐘，跟全國觀眾都一樣非常緊張，但中華隊的表現讓人太驕傲，太興奮了，他覺得這是歷史的一刻，中華隊能獲得真正的世界的冠軍，相信是全民共同的驕傲。

媒體詢問，昨天全代會是否在為未來連任黨主席做準備。朱立倫說，國民黨就像一個球隊，他常說自己是總教練，希望這個球隊好，每位選手的表現也越來越好，團結就是最大的力量。國民黨現在沒有黨產，就是靠團結的力量，任何造成內部的紛擾或對立都不應該，他就是希望團結大家，共同努力加油。（編輯：蘇龍麒）1131125

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