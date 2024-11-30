出訪南太3友邦 賴總統：落實民主、智慧及邦誼永續等3目標[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園機場30日電）總統賴清德今天展開任內首次出訪，他在桃園機場發表談話表示，這次出訪是開創價值外交的新時代，將讓世界看見台灣是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量，也感謝美國協助讓出訪順利成行。

賴總統今天起至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦國家；此行去程將過境夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1天，並訪問帛琉後返台。

賴總統下午在桃園國際機場發表行前談話時表示，此行將過境美國夏威夷及關島，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則，協助此趟行程得以順利成行。

賴總統說，今年5月20日他和副總統蕭美琴的就職典禮，馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）、吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo），以及帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）都不遠千里來參加，戴斐立更在雙十國慶再度來到台灣擔任主要賓客，「我們彼此之間的感情非常深厚」。

影片來源：賴清德

總統賴清德（中）30日起展開任內首次出訪，下午在桃園國際機場發表行前談話時表示，將與友邦朋友以民主、和平、繁榮的價值持續拓展合作、深化夥伴關係，讓世界看見台灣不僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。中央社記者葉臻攝 113年11月30日

賴總統說，台灣的邦交國都用具體的行動來支持台灣，因此他上任之後的首次出訪，便是前往這3個太平洋友邦，並且落實三大永續的核心目標。

賴總統表示，第一個目標是「智慧永續」，當前世界局勢變化迅速，台灣及邦交國都面臨著氣候變遷、淨零轉型，以及智慧化時代數位轉型的挑戰，台灣要積極走入世界，也應該要跟邦交國密切合作，建立一個具備韌性的應變機制，讓每個國家都能夠永續發展。

賴總統指出，第二個目標是「民主永續」，這3個友邦都和台灣共享南島文化、情同家人，不僅在疫情時跟台灣互相扶持，也在許多國際場合支持台灣的國際參與，這3個友邦也都跟台灣共享民主價值，希望透過這次出訪，能和熱情的南島國家一起向世界展現堅守民主價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

賴總統說，第三個目標是「邦誼永續」，今年台灣和馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國，分別慶祝26週年，45週年以及25週年的邦誼，他將代表台灣人民致上最誠摯的祝賀，也期待藉由參訪和對話，台灣和3個友邦都能夠挖掘更多的合作機會，深化、提升彼此之間的邦誼。

賴總統也說，這次出訪是開創價值外交的新時代，民主、和平、繁榮是國人的期待，也是他身為總統必須要積極推展的價值；他將跟友邦朋友以民主、和平、繁榮的價值持續拓展合作、深化夥伴關係，讓世界看見台灣不僅是民主典範，也是促進全球和平穩定、繁榮發展的關鍵力量。（編輯：林恕暉）1131130