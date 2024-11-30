元首外交首次出擊 總統：看到F-16V戰機伴飛蠻感動

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（中央社記者溫貴香總統專機30日電）總統賴清德今天下午搭乘專機率團訪問南太平洋友邦，空軍出動4架F-16V戰機升空伴飛。賴總統表示，第一次以總統身分出訪南太友邦，也是第一次看到F-16戰機伴飛，用分列式儀式表達對元首的敬意，「蠻感動的」。

總統賴清德今天搭乘專機展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，去程將過境夏威夷停留2夜，依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。

總統專機起飛後不久，專機座艙長江金傑廣播說，中華民國空軍4架F-16V戰機伴飛，護送總統出國並向三軍統帥致敬。F-16V戰機直到專機離開防空識別區（ADIZ）後，才完成伴飛任務返航。

總統也透過機上廣播表示，歡迎大家一起參與「繁榮南島．智慧永續」之旅，這是他第一次以總統身分出訪馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉等太平洋友邦，並過境美國夏威夷、關島；感謝辛苦籌備的所有人員以及同行訪團夥伴，媒體及華航一起開拓台灣國際空間，他為此表達感謝。

總統說，這是他第一次看到F-16V戰機伴飛，用分列式表達國軍對元首的敬意，「還蠻感動的」，且窗外景致色彩也非常絢麗，空中雲海既像海又像路面，層次有別非常漂亮。

總統邀請訪團成員好好觀賞空中景色，並好好休息養精蓄銳，因為抵達夏威夷後，將展開緊湊的外交行程任務；他相信，「我們大家一起努力，我們都是Team Taiwan，未來7天我們一起通力合作，讓台灣穩健、自信地走向世界」。

隨後，總統也在總統府秘書長潘孟安、總統府發言人郭雅慧陪同下向隨團媒體致意。

被問及看到F-16V戰機伴飛為何感動，總統表示，雖然當過行政院長、副總統，但這是第一次看到戰機伴飛，覺得蠻感動的、蠻有意義的。

總統指出，戰機是保家衛國，現在要出訪，國軍發揮自身角色與功能，不僅很有意義，也感受到這趟訪問任重道遠，「一定要好好工作，要順利完成使命，才不辜負F-16戰鬥機的飛行員，也不辜負國人的期待」。（編輯：林克倫、林家嫻）1131130