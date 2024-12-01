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賴總統抵夏威夷過境 AIT執行理事藍鶯登機接機

2024/12/1 02:16（12/1 02:31 更新）
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總統賴清德（左）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達檀香山國際機場，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（中）與駐美代表俞大㵢（右）登機迎接，藍鶯與賴總統會面時互動熱絡。中央社記者翁睿坤攝 113年12月1日
總統賴清德（左）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達檀香山國際機場，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（中）與駐美代表俞大㵢（右）登機迎接，藍鶯與賴總統會面時互動熱絡。中央社記者翁睿坤攝 113年12月1日
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（中央社記者溫貴香檀香山30日電）總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅第一站於夏威夷過境，專機抵達檀香山國際機場後，美國在台協會執行理事藍鶯與駐美代表俞大㵢登機接機歡迎賴總統，彰顯台美關係堅若磐石。

總統賴清德昨天搭乘華航專機展開「繁榮南島．智慧永續」之旅訪問南太平洋3友邦，於當地時間11月30日清晨7時30分（台灣時間12月1日1時30分）飛抵夏威夷檀香山過境。

賴總統之前數度訪美時與藍鶯有密切互動，兩人已是熟稔老朋友，藍鶯此次專程從美東遠道親赴夏威夷接機，兩人會面時熱絡寒暄，並期許台美關係好上加好。

AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）因為已休產假至明年1月，賴總統也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。

賴總統及訪團抵達後，上午將前往畢夏普博物館（Bishop Museum）參訪，下午拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA），此為賴總統過境夏威夷參訪的第一個政府機關，之後參訪亞利桑那號戰艦紀念館，晚間則在下榻飯店舉辦僑宴。（編輯：林克倫）1131201

總統賴清德（中）展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，於當地時間11月30日上午抵達過境地點夏威夷，駐美代表俞大㵢（右）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（右2）登機歡迎賴總統，並與總統府秘書長潘孟安（左2）、外交部長林佳龍（左）一同在機內合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年12月1日
總統賴清德（中）展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，於當地時間11月30日上午抵達過境地點夏威夷，駐美代表俞大㵢（右）、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（右2）登機歡迎賴總統，並與總統府秘書長潘孟安（左2）、外交部長林佳龍（左）一同在機內合影留念。中央社記者翁睿坤攝 113年12月1日
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