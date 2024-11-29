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賴總統將訪南太平洋3友邦 赴新北賀聖宮參與祈安

2024/11/29 13:14（11/29 13:36 更新）
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總統賴清德（左3）29日赴新北市五股區參加賀聖宮謝土慶安典禮，致詞時表示，除向玄天上帝祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安，也祈求此行平安順利，參訪成功。（立委蘇巧慧辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月29日
總統賴清德（左3）29日赴新北市五股區參加賀聖宮謝土慶安典禮，致詞時表示，除向玄天上帝祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安，也祈求此行平安順利，參訪成功。（立委蘇巧慧辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年11月29日
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）總統賴清德明天將出訪，他今天赴新北市賀聖宮參加祈安大典。賴總統致詞指出，希望與友邦交流尋求更多合作機會，創造台灣與馬紹爾群島共和國等3友邦人民福祉，深化彼此關係。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、民進黨立法委員蘇巧慧、林淑芬、民進黨新北市議員李宇翔及李余典等人陪同，參加新北市五股區賀聖宮「甲辰年科慶成謝土祈安三朝清醮大典」。

賴總統將於30日啟動任內首次元首外交，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦。賴總統今天上午在賀聖宮致詞時表示，除向玄天上帝祈求國泰民安、風調雨順、闔家平安，也祈求此行平安順利，參訪成功。

賴總統指出，這是當選總統後首度出訪，除回應友邦邀請外，也希望與當地交流，尋求更多合作機會，創造兩國人民福祉。未來也深化台灣與這些國家的關係，以更大力量因應世界的挑戰，讓台灣走入世界，讓台灣人民看見未來。

賴總統表示，賀聖宮是五股區、泰山區、北台灣的玄天上帝信仰中心。競選總統時曾參拜，今天此行也是謝恩，感謝保佑當選。

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賴總統指出，感謝信徒發揚慈悲為懷精神，將宗教力量投入公益與照顧長輩生活，令人感動。尤其，台灣明年將進入超高齡社會，65歲以上長輩占總人口20%以上，「家有一老、好比一寶」，政府有責任好好照顧長輩。

賴總統表示，這些長輩在年輕時都為台灣經濟打拚，照顧家庭與貢獻社會。在場立委與市議員，在國會與市議會積極督促政府照顧弱勢；在賀聖宮與信眾支持下，相信政府推動照顧長輩政策會更順利，地方會更繁榮發展。（編輯：戴光育）1131129

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