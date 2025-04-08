罷免吳沛憶吳思瑤團體二階領表 拚40天連署達標

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（中央社記者高華謙台北8日電）由藍營青年組成、罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的團體今天到中選會領表並表示，會比照其他罷團，在40天內盡量收到3萬5000份連署書，也希望在街頭就要累積到1萬份以上連署書。

罷免吳沛憶與吳思瑤的團體先前經補件後通過一階提議階段，今天赴中選會領取第二階段連署人名冊格式。

罷免吳思瑤的團體召集人賴苡任表示，美國對台加徵關稅，但吳思瑤種種表現讓人感到失望，接下來二階連署有60天期限，但他們會比照其他罷團，在40天內盡量收到3萬5000件連署書，尤其40天後就接近總統賴清德就任滿1年的5月20日，可以送給賴清德這份大禮。

媒體詢問，是否會希望爭取國民黨中央資源。賴苡任回應，無論黨中央、地方、高層、基層，只要是國民黨都有幫忙，現在已經正式邁入二階，就是團體戰，接下來二階時間緊迫，他們會全力與幫助的人一起合作。

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此外，罷免吳沛憶領銜人李孝亮的母親先前指控，李孝亮是受國民黨高層要求當領銜人。李孝亮今天指出，媽媽真的是擔心他，他會繼續跟媽媽溝通下去。

針對一階段出現大量死亡連署，二階是否有更嚴謹的把關機制。李孝亮說明，會像其他罷團，民眾來簽連署時會要求先看身分證，並從之前經驗吸取寶貴教訓，相信二階連署一定會更加圓滿。（編輯：張若瑤）1140408