夏威夷僑宴 AIT執行理事藍鶯：賴總統出訪對印太紐帶至關重要

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（中央社記者楊堯茹台北1日電）總統賴清德首次出訪友邦，今天凌晨抵達美國夏威夷過境。美國在台協會執行理事藍鶯於僑宴致詞時表示，美方對台灣的民主及安全承諾堅定不移，也鼓勵各國增進與台灣互動，並積極尋求與台灣共同促進印太繁榮的機會，而賴總統此行對建立印太紐帶至關重要。

總統賴清德昨天搭乘華航專機展開「繁榮南島．智慧永續」之旅訪問南太平洋3友邦，於當地時間11月30日清晨7時30分（台灣時間12月1日1時30分）飛抵夏威夷檀香山過境，晚間出席僑宴。

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）因休產假至明年1月，以預錄影片表達誠摯歡迎，由AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表接機並出席晚間僑宴。

藍鶯在僑宴上致詞時表示，很榮幸能歡迎賴總統到美國夏威夷；美方對台灣的民主及安全承諾堅定不移，維持和平與穩定是美台長久非官方關係的核心與原則，這符合美方的一中政策，並根基於台灣關係法、美中3聯合公報以及六項保證。

藍鶯指出，美方鼓勵各國增進與台灣互動，台灣與國際建立連結不僅對各國是互利，也讓台灣的夥伴國人民受惠，美方持續支持台灣有意義參與國際組織，台灣的專才與資源可幫助各國應對當下最艱難的全球挑戰。

藍鶯強調，美方將前述工作列為優先，積極尋求與台灣共同促進印太繁榮的機會，讓台灣能夠對國際社會貢獻所能十分重要，而賴總統此行對建立印太紐帶至關重要，且台灣的夥伴國也正幫助台灣提升韌性及安全。

藍鶯細數美台經濟合作成果，她說，台灣具有強大經濟力，是美國的重要經濟夥伴，對關鍵供應鏈更是不可或缺，在此基礎上，美方不僅致力讓美台21世紀貿易倡議上路，「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）也續約延長5年，在對抗經濟脅迫、供應鏈韌性以及台灣能源轉型等重要議題展開合作；此外，美台避免雙重課稅的協商也於上個月開啟。

藍鶯最後肯定台灣僑界商界跟美國州級與地方領袖間的交流，她指出，透過共享文化、姊妹州、城市交流以及民間活動，美台友誼將更加強健。（編輯：林克倫）1131201