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賴總統出訪第2天 將於夏威夷發表「共榮未來」8分鐘英語演說

2024/12/1 17:35（12/1 17:43 更新）
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總統賴清德（前藍紫衫）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum）。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
總統賴清德（前藍紫衫）出訪太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，專機在夏威夷時間11月30日上午抵達，首站賴清德出席參觀畢夏普博物館（Bishop Museum）。中央社記者翁睿坤檀香山攝 113年12月1日
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（中央社記者溫貴香檀香山30日電）總統賴清德「繁榮南島．智慧永續」之旅過境夏威夷，總統府發言人郭雅慧表示，第2天行程，總統將出席美國智庫東西中心（EWC）政策座談，以「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」為題，發表8分鐘全英語演說。

總統「繁榮南島．智慧永續」之旅今天上午抵達檀香山國際機場，將在夏威夷停留2夜，之後啟程依序訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯後，過境關島停留1夜，再至帛琉訪問。

郭雅慧晚間向媒體表示，總統明天上午赴智庫東西中心（East–West Center, EWC）出席政策座談，開場、寒暄互動將開放媒體拍攝；後續總統演說是採閉門方式，總統以全英語演說，主題為「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」。

郭雅慧說，座談會採類似爐邊談話的形式進行，總統發表8分鐘英語演說之後，現場會由東西中心院長蘇珊妮（Suzanne Vares-Lum）主持，另外有兩位與談人是AIT前主席莫健（James Moriarty）與東西中心的前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）。

郭雅慧表示，座談結束後將安排總統前往「古蘭尼牧場」（Kualoa Ranch）參訪，屬於較輕鬆的互動行程，古蘭尼牧場也是許多著名好萊塢電影的取景地點。（編輯：林克倫）1131201

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