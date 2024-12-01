國台辦反對賴總統過境美國 陸委會：行使正當權利

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（中央社記者謝怡璇台北1日電）中國大陸國台辦宣稱堅決反對總統賴清德過境美國。陸委會對此回應，總統出訪邦交國依慣例過境美國，是行使正當權利，並稱中國持續以零和思維打壓台灣國際空間，無助兩岸關係良性發展。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人陳斌華今天聲稱，堅決反對美台官方往來及「台灣地區領導人」以任何名義、理由過境美國，「這一立場是一貫的、明確的」。

陸委會回應，中華民國是主權國家，總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬正當權利之行使，中共無權置喙、說三道四。

此外，陳斌華表示，「無論賴清德當局採取什麼伎倆進行謀獨操弄，都動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。」

對此，陸委會回應，中共誆稱國際社會支持其所謂「一中原則」，持續以零和思維打壓台灣國際空間，完全無助兩岸關係良性發展，更不會被國際社會接受。

陸委會呼籲，中共當局以平常心看待賴總統出訪，切勿藉機生事，刻意升高台海及區域緊張情勢。

總統賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」太平洋友邦之旅，於夏威夷當地時間11月30日抵達首站檀香山。中國大陸外交部、國台辦皆對此表示堅決反對，並向美方提出嚴重交涉。（編輯：張淑伶）1131201