賴總統：出訪獲突破 顯見理念相近國家更團結

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（中央社記者溫貴香帛琉6日電）總統賴清德今天在訪問帛琉時表示，這次出訪異常順利，種種過程中的突破，顯見面對極權主義擴張時，所有理念相近國家跟地區更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊了，為了維護印太地區民主和平繁榮才會呈現這樣的結果。

賴總統11月30日啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，出訪南太平洋3友邦，去程過境夏威夷停留2晚，接續訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯，再過境關島停留一天，今天在帛琉訪問並與隨團記者茶敘，預計傍晚返抵台灣。

影片來源：中央社_CNA

媒體提問，賴總統曾說此次出訪異常順利，尤其在過境美國夏威夷與關島時有不少突破，如何看待這次過境外交。

賴總統表示，此次出訪除了人員共同努力，也感受到天佑台灣，出訪異常順利，這次出訪馬紹爾、吐瓦魯、帛琉3友邦，也過境美國夏威夷跟關島，一路上感受到國際友人對台灣的熱烈支持，他非常感動。

賴總統說，此次在友邦接受熱情款待、過境夏威夷議會獲贈美國國旗等、在關島總督官邸響起兩國國歌、關島議會接受友好決議文，同時與美國不同黨派朋友通話視訊，這些都代表台灣與這些國家、國際友人的深厚情誼，關係堅若磐石。

他強調，偉大國家不在於人口多少、土地大小、軍備是否強盛，偉大國家是跟文明程度相關，越文明國家，他越尊重民主自由人權的普世價值，越文明國家，也會重視如何照顧民眾讓他們有更好生活，這次參訪的3個國家以及過境的2個地點，都有這些文明指標，雖然是在不同國家，一樣都有民主信念，不同時區都有相同的自由空氣，民主自由是台灣與世界交朋友的共同價值跟信念。

賴總統說，此次出訪所謂的突破，他認為是所有理念相近國家跟地區面對極權主義擴張，更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊，為了維護印太地區民主和平繁榮所呈現的結果。（編輯：蘇志宗）1131206