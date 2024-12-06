潘孟安帛琉水產大樓牆面彩繪點睛 視察漁業養殖計畫

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（中央社台北6日電）陪同總統賴清德出訪友邦的總統府秘書長潘孟安，今天出席帛琉水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛活動，也視察海龜及臭肚魚種魚區、沿岸漁業（AIS）計畫等。

總統賴清德11月30日啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，訪問南太平洋3友邦，馬紹爾群島共和國、吐瓦魯、帛琉。賴總統昨天飛抵帛琉，今天除參加「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式，也出席台帛海上救援聯合操演。

陪同出訪的潘孟安今天則出席帛琉水產養殖中心新建大樓牆面彩繪點睛，以及視察虱目魚養殖計畫。潘孟安抵達帛琉國家水產中心後，首先觀賞水產養殖計畫成果影片，隨後與帛琉農漁暨環境部長維克特（Steven Victor）共同在介紹漁業永續發展的彩繪牆面上點睛，並致贈文具給參與學童，現場氣氛溫馨融洽。

這次彩繪的新大樓是2024年6月在帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）見證下落成啟用，由當地藝術家帶領數位小學學童共同在牆面創作，展現藝術家及兒童眼中美麗的海洋世界。

潘孟安也在維克特、國際合作發展基金會秘書長黃玉霖等人陪同下，到水產中心視察海龜及臭肚魚種魚區、海參養殖、沿岸漁業（AIS）計畫等，並於虱目魚池投餵飼料。

帛琉國家水產中心由駐帛琉技術團協助帛琉農漁暨環境部運作，自2012年起開始營運水產計畫，2024年加入強化沿岸漁業資源管理計畫。（編輯：張若瑤）1131206