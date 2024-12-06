綠：藍營不實指控民進黨挺戒嚴 台灣不走回頭路

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（中央社記者賴于榛台北6日電）國民黨立院黨團今天變更議程，將選罷法修正草案排進立法院會第一案，朝野為此衝突。民進黨發言人戴瑋姍說，國民黨團在議場內不實指控「民進黨挺戒嚴」，實為修法混淆視聽、誤導民眾認知，且總統賴清德也已表示，民主台灣絕對不能，也不會走回頭路。

國民黨立院黨團今天變更議程，將選罷法修正草案改列討論事項第一案，民進黨立法院團則占據主席台，朝野最後在衝突後散會。

民進黨隨後透過媒體群組表示，國民黨團以偷襲方式臨時變更議案，欲強行通過選罷法提高連署門檻的修正案，企圖剝奪民眾基本權利以貪圖自身的政治利益。民進黨發言人戴瑋姍說，國民黨在議場內高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知。

戴瑋姍表示，國民黨立委在立院造謠時，賴總統正透過媒體茶敘時指出，「過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，唯有團結才能守護國家，團結一致，守護民主，才是未來台灣要繼續走的正確方向。」

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戴瑋姍說，台灣過去在國民黨威權統治下歷經長達38年的戒嚴時期，是在多少民主前輩的爭取與努力之下，才讓台灣解除戒嚴開啟民主改革的道路，如今，民主早已經是台灣根深蒂固的基本價值，而國民黨如今卻用過去的歷史教訓，甚至是許多威權時期遭受打壓的傷痛，作為朝野鬥爭工具，企圖混淆視聽，掩護選罷法修法用以剝奪民眾基本權利的真相。

戴瑋姍表示，國民黨立委今天在衝突過程甚至使用暴力，導致民進黨立委受到傷害，民進黨對國民黨團今天相關行為表達深切的遺憾，且無法認同，國民黨也應停止相關造謠，並向暴力受害的委員道歉，還給台灣一個理性與非暴力的國會，讓台灣的民主能順利安穩，繼續向前走。（編輯：蘇志宗）1131206