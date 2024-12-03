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會晤賴總統 馬紹爾總統海妮：當台灣最堅定盟友

2024/12/3 21:10（12/3 21:33 更新）
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總統賴清德（右）展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，圖為賴總統在歡迎禮致詞後與馬國總統海妮（Hilda Heine）（左）握手致意。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（右）展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，圖為賴總統在歡迎禮致詞後與馬國總統海妮（Hilda Heine）（左）握手致意。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
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（中央社記者溫貴香馬久羅3日電）總統賴清德今天會晤馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）及閣員，海妮強調，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅定的盟友，在聯合國或其他國際組織中也會持續替台灣發聲。

總統今天率團訪問馬紹爾群島共和國，下午與海妮及內閣閣員會晤，總統首先感謝海妮及閣員出席這次會面，讓雙方針對各項議題交換意見。台灣和馬紹爾群島是相互扶持的好朋友，在國際上攜手合作，面對各種挑戰，也共享南島語族的文化，像是一家人。

總統提到，非常感謝海妮在今年8月「太平洋島國論壇」、9月聯合國大會以及11月聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議（COP29），都為台灣發聲，大力支持台灣國際參與。他要代表台灣人民表達最由衷的感謝，也感謝海妮承諾，願意在國際上持續為台灣發聲。

總統表示，海妮是馬紹爾群島第一位女性總統，也是太平洋主權國家第一位女性領導人，更是長期關心女性權益以及氣候變遷所帶來的影響，令人欽佩。

總統強調，這些年來，台灣和馬紹爾群島，不論是推動婦女賦權或是因應氣候變遷，都奠定深厚合作基礎。未來也希望兩國在各領域繼續創造更多合作成果。並期待相互的意見交流，為深化兩國邦誼一起努力。

海妮致詞表示，首先代表馬紹爾群島共和國政府及人民表達歡迎，很高興能與賴總統和訪團貴賓會面。並提到，今年5月時她到台灣參加賴總統的就職典禮，十分感謝賴總統及台灣政府與人民的溫暖接待。

海妮說，賴總統此行訪問印證了兩國強健的雙邊關係，26年來邦誼歷久彌堅，彼此也都期盼持續深化關係。她強調，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅定的盟友，在聯合國或其他國際組織中也會持續替台灣發聲。最後，她再次歡迎賴總統到訪，並期待接下來的交流對話。

此外，總統稍早也出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式，和與會貴賓在印有台馬國旗的計畫背板前手執鏟子，宣示啟動該項計畫。（編輯：林興盟）1131203

總統賴清德（2排左4）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（2排左5）及外交部長林佳龍（後左起）、總統府祕書長潘孟安、馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）等人合影留念。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（2排左4）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（2排左5）及外交部長林佳龍（後左起）、總統府祕書長潘孟安、馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）等人合影留念。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
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海妮
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