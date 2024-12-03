賴總統：提供馬紹爾獎助學金 基金總額提高到150萬美元

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（中央社記者溫貴香馬久羅3日電）總統賴清德今晚出席馬紹爾總統海妮國宴致詞表示，台馬總統獎助學金基金希望透過增資50萬美元，提高到150萬美元（約新台幣4885萬），希望學童們更加認識台灣，兩國一起栽培更多人才。

總統訪問南太平洋友邦馬紹爾群島共和國第一天行程滿檔，馬紹爾總統海妮晚間在國際會議中心宴會廳設宴接待總統賴清德及訪團成員。

馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）、澳大利亞駐馬國大使威爾森（Paul Wilson）、美國駐馬國大使副館長波希（Lance Posey）等人也受邀出席國宴。波西與威爾森稍早也出席賴總統在馬國國會演說。

總統表示，這是第一次造訪馬紹爾群島共和國，非常感謝熱情接待，也榮幸出席海妮所主持的國宴，讓他賓至如歸。

總統提到，非常感謝海妮及其夫婿今年5月率團訪問中華民國台灣，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮；今天很高興，能夠跟海妮、國會議長魏斯和在場來賓進一步交流。

他說，這次來訪深刻感受到兩國緊密的合作關係。包括參訪馬久羅醫院的「人工智慧暨遠距醫療中心」，還有看到台灣技術團和在地農民合作種植的蔬果，這些成果，都充滿了兩國人民的情誼。

此外，他下午品嘗了台灣技術團「蘿拉農場」種植的蔬菜，不僅僅清甜可口，內心也很感動；還有馬紹爾群島特有的「林投果威士忌」（Bob Whisky），風味獨特，有水果香氣，滋味真的很棒。

總統賴清德（中）率團出訪太平洋地區友邦，首站抵達馬紹爾群島共和國，當地時間3日下午前往參觀「馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集」，現場試喝當地威士忌。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日

總統說，台灣雙和醫院醫學中心負責「人工智慧暨遠距醫療中心」，這幾年已經協助馬國80%的人民健康賦權的工作。台灣的衛生中心不僅僅常駐在馬國，同時也在社區進行健康營造，還有幫助馬國年輕人營造健康的生活，並且培養健康營造人才，相信這些作為對促進馬國人民健康有很大的幫助。

總統說，未來台灣會跟馬紹爾群島攜手努力，創造更多合作成果。像是在教育領域，7年前，前總統蔡英文來訪時，跟海妮共同簽署「台馬總統獎助學金」，如今，已經有298名馬紹爾群島學生獲獎。

總統希望透過增資50萬美元，將獎助學金的基金總額提高到150萬美元，這次他也準備了台灣特色的文具用品，送給馬紹爾群島的學童，希望學童們更加認識台灣，讓兩國一起來栽培更多人才。

此外，他也瞭解，航運連結對馬紹爾群島的重要性，因此，在海妮、外長及國會議長的積極推動下，台灣將繼續與馬紹爾群島合作，提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，來改善在地的航空安全及服務。

同時，總統表示，對於海妮所關心的安全議題，雙方也會進行討論，協助馬紹爾群島的能力建構。

總統強調，台灣和馬紹爾群島有許多共同點：都是海洋國家、海洋子民，共享南島文化，都是一家人，同樣珍惜民主、熱愛自由，更共享深厚的邦誼，志同道合，他要說，「台灣和馬紹爾群島，是真正的一家人」，祝福兩國邦誼不斷深化、歷久彌新。（編輯：翟思嘉）1131203