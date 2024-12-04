賴總統訪問吐瓦魯 盼拓展夥伴關係續深化邦誼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香關島4日電）總統賴清德出訪太平洋友邦，第2站抵達吐瓦魯，他今天在機場歡迎儀式致詞表示，期待台灣與吐瓦魯未來感情能夠更增進，合作更密切，能夠擴展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。

賴總統搭乘專機抵達吐瓦魯後，駐吐瓦魯大使林東亨與吐瓦魯大禮官登機恭迎，吐瓦魯外長帕納帕（Paulson Panapa）、警察總監在機梯前迎接。紅毯兩側吐瓦魯學生揮舞著中華民國國旗表達歡迎，賴總統與吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）就受禮台，校閱警察儀隊。

賴總統致詞表示，很高興率團到吐瓦魯，非常感謝吐瓦魯政府、國會以及各界的隆重接待，他要傳達來自台灣人民的溫款問候，希望未來的感情能夠更增進，合作能夠更密切，造福兩國人民。

賴總統非常期待與法拉尼、總理戴斐立以及各位國會議員進行交流，包括兩國的各項合作，以及因應氣候變遷種種問題，希望國家愈進步、人民愈幸福。

賴總統表示，剛剛從飛機上俯瞰吐瓦魯的環礁如同串起的珍珠項鍊景色令人驚豔，下飛機時看到吐瓦魯的學生，揮舞著兩國的國旗，深深感受吐瓦魯人民對兩國人民的支持，也特別看到吐瓦魯儀隊歡迎訪團，也代表情誼的深厚，感到非常溫暖。

賴總統說，今年總理與國會議長相繼訪問台灣，展現兩國深厚的情誼，這次訪問，他期待台灣與吐瓦魯能夠更擴展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。

隨後，在富納富提國際機場旁集會亭舉行傳統歡迎儀式，總督法拉尼及總理戴斐立（Feleti Teo，另譯，泰歐）共同出席。賴總統之後接受國宴款待，並先後會晤法拉尼、戴斐立及內閣團隊，參訪小學。（編輯：蘇志宗）1131204