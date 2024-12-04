本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
瓊瑤生前留遺筆 叮囑年輕人千萬別輕易放棄生命
首頁 / 政治
賴總統首訪友邦
新聞專題
賴總統首訪友邦2/51
首頁 / 政治

賴總統訪問吐瓦魯 盼拓展夥伴關係續深化邦誼

2024/12/4 15:12（12/4 15:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德出訪太平洋友邦，專機於當地時間4日上午10時許飛抵第2站吐瓦魯，吐國舉辦國宴，外交部長林佳龍（左）與吐國外長帕納帕（Paulson Panapa）（右）簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」，賴總統（左2）與吐國總理泰歐（Feleti Teo）（右2）出席見證。中央社記者翁睿坤吐瓦魯攝 113年12月4日
總統賴清德出訪太平洋友邦，專機於當地時間4日上午10時許飛抵第2站吐瓦魯，吐國舉辦國宴，外交部長林佳龍（左）與吐國外長帕納帕（Paulson Panapa）（右）簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」，賴總統（左2）與吐國總理泰歐（Feleti Teo）（右2）出席見證。中央社記者翁睿坤吐瓦魯攝 113年12月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香關島4日電）總統賴清德出訪太平洋友邦，第2站抵達吐瓦魯，他今天在機場歡迎儀式致詞表示，期待台灣與吐瓦魯未來感情能夠更增進，合作更密切，能夠擴展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。

賴總統搭乘專機抵達吐瓦魯後，駐吐瓦魯大使林東亨與吐瓦魯大禮官登機恭迎，吐瓦魯外長帕納帕（Paulson Panapa）、警察總監在機梯前迎接。紅毯兩側吐瓦魯學生揮舞著中華民國國旗表達歡迎，賴總統與吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）就受禮台，校閱警察儀隊。

賴總統致詞表示，很高興率團到吐瓦魯，非常感謝吐瓦魯政府、國會以及各界的隆重接待，他要傳達來自台灣人民的溫款問候，希望未來的感情能夠更增進，合作能夠更密切，造福兩國人民。

賴總統非常期待與法拉尼、總理戴斐立以及各位國會議員進行交流，包括兩國的各項合作，以及因應氣候變遷種種問題，希望國家愈進步、人民愈幸福。

賴總統表示，剛剛從飛機上俯瞰吐瓦魯的環礁如同串起的珍珠項鍊景色令人驚豔，下飛機時看到吐瓦魯的學生，揮舞著兩國的國旗，深深感受吐瓦魯人民對兩國人民的支持，也特別看到吐瓦魯儀隊歡迎訪團，也代表情誼的深厚，感到非常溫暖。

賴總統說，今年總理與國會議長相繼訪問台灣，展現兩國深厚的情誼，這次訪問，他期待台灣與吐瓦魯能夠更擴展更多領域的夥伴關係，持續深化邦誼。

隨後，在富納富提國際機場旁集會亭舉行傳統歡迎儀式，總督法拉尼及總理戴斐立（Feleti Teo，另譯，泰歐）共同出席。賴總統之後接受國宴款待，並先後會晤法拉尼、戴斐立及內閣團隊，參訪小學。（編輯：蘇志宗）1131204

總統賴清德出訪太平洋友邦，專機於當地時間4日上午10時許飛抵第2站吐瓦魯，吐國舉辦國宴歡迎訪團，賴總統（左2）與吐國總理泰歐（Feleti Teo）（右2）見證外交部長林佳龍（左）、吐國外長帕納帕（Paulson Panapa）（右）簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。中央社記者翁睿坤吐瓦魯攝 113年12月4日
總統賴清德出訪太平洋友邦，專機於當地時間4日上午10時許飛抵第2站吐瓦魯，吐國舉辦國宴歡迎訪團，賴總統（左2）與吐國總理泰歐（Feleti Teo）（右2）見證外交部長林佳龍（左）、吐國外長帕納帕（Paulson Panapa）（右）簽署「中華民國（台灣）及吐瓦魯國中部太平洋電纜（CPC）合作意向書」。中央社記者翁睿坤吐瓦魯攝 113年12月4日
延伸閱讀
賴總統訪問吐瓦魯 盼拓展夥伴關係續深化邦誼總統抵吐瓦魯接受國宴款待 總理泰歐贈國會大樓模型賴總統飛抵吐瓦魯 預計今晚過境關島
賴清德
參選2026新北市長？洪孟楷：誰民調高將全力支持國民黨批民進黨團挺韓國戒嚴 抹黑在野黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賴總統飛抵吐瓦魯 預計今晚過境關島
172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：