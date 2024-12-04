國民黨批民進黨團挺韓國戒嚴 抹黑在野黨

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨今天表示，韓國戒嚴事件引起國際譁然，遺憾看到民進黨團借題發揮，挺韓國戒嚴、抹黑台灣在野黨。國民黨呼籲總統賴清德為此道歉，民進黨團卻還發聲明硬拗、堅持不道歉。

民進黨立法院黨團澄清，只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，請在野黨適可而止。

尹錫悅昨天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令。民進黨團隨後在社群平台Threads（脆）發文，內容提及「南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，以及台灣立法院藍白各種刪國防預算、惡修財劃法等，「TEAM TAIWAN的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。

民進黨團隨後將文章刪除，國民黨透過臉書發文表示，民進黨身為執政黨，理應專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，重視韓國若發生大規模衝突，要提前評估在韓國居住、旅遊的民眾撤僑需求，國安單位應該做好各項因應準備，關注韓國局勢，並要求駐韓國台北代表處掌握訊息，留意國人安全與需求。

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國民黨指出，面對國際變局，可惜民進黨不做務實行動，只看到民進黨團唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱「韓國戒嚴是為守護自由憲政體制」，趁機抹黑立法院內正常的國會監督，等於是將立法院內政黨攻防的怨氣都當成「挺戒嚴」的理由，後來民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。

國民黨表示，請問中華民國三軍統帥賴總統，民進黨是否認為未來台灣可以因為總統不滿意國會的監督，就決定軍隊接管國會，難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會。

國民黨強調，沉痛譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的藉口，賴總統應該立即向民眾道歉。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1131204