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傳中共將軍演 蔡明彥：評估不同劇本與友盟交換情資

2024/12/4 10:30
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（中央社記者游凱翔台北4日電）總統賴清德目前出訪並過境夏威夷、關島，外媒報導，中國近日可能軍演。國安局長蔡明彥今天表示，會全面評估各種不同劇本，並與友盟國家交換情資，嚴密注意情勢，有狀況會透過保密系統通報賴總統。

賴總統出訪友邦，並過境美國夏威夷、關島。外媒路透社近日引述國安消息人士透露，根據最新情資評估，中國於本週末展開軍演的可能性相當高。

立法院外交及國防委員會上午審查民國114年國安局相關預算案，蔡明彥會前受訪表示，包括朝鮮半島在內的整體區域情勢有了新變化（南韓昨天下達緊急戒嚴令，目前已解除），當然不樂見台海情勢升溫，也希望兩岸藉此機會共同維護台海和平穩定。

針對軍演樣態，蔡明彥強調，對於各種可能劇本，國安局會全面評估，並與國際友盟交換情資，有初步掌握並持續研判後續樣態，但重點會嚴密注意這幾天情勢，若有任何狀況會透過保密情轉系統讓賴總統得知。

蔡明彥提及，目前有注意到中共演習頻繁，包括上週中國與俄羅斯的空中聯巡，且區分兩階段，第一為走日本海、第2出宮古海峽到西太平洋。推測目的有二，由於美國政權交接，藉此測試美國及盟友底線；而中共軍方內部持續整肅將領，透過演訓轉移內部注意力，讓共軍專注在戰訓本務。（編輯：蘇志宗）1131204

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