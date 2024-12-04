南韓解除戒嚴 蔡明彥：持續掌握後續發展

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（中央社記者游凱翔台北4日電）南韓總統尹錫悅昨天無預警宣布緊急戒嚴，但經南韓國會表決通過解除後，緊急戒嚴令已取消。國安局長蔡明彥今天表示，第一時間已向正在出訪的總統賴清德報告，同時持續掌握後續發展，包括韓國政情，以及是否連動朝鮮半島影響區域整體安全。

尹錫悅昨天無預警宣布緊急戒嚴，指國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，不過，南韓國會今天凌晨表決通過解除戒嚴後，尹錫悅今晨宣布取消緊急戒嚴令。

立法院外交及國防委員會上午審查民國114年度國安局相關預算案，蔡明彥會前受訪表示，這次事件主要是韓國國內政治紛爭所引起的風暴，目前已暫時落幕，國安團隊第一時間已向正在出訪的總統賴清德報告，賴總統指示持續掌握。

蔡明彥分析，這次事件區分3部分，包括相關事件有無影響韓國國內政情後續發展；是否連動朝鮮半島情勢變化，甚至影響區域整體安全；假如韓國進入不穩定階段，是否對韓國國內秩序產生影響，甚至影響台灣民眾赴韓，以及僑胞、學生及觀光客安全。

蔡明彥強調，會持續掌握並提供相關部會資訊，同時也與友盟保持密切聯繫，藉此掌握後續動向。（編輯：謝佳珍）1131204