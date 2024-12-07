世界人權日 李遠：讓受難者故事成為藝術代代傳遞

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）12月10日是世界人權日，文化部國家人權博物館今天舉辦世界人權日典禮。文化部長李遠致詞時表示，他要向現場所有受難者及家屬致敬，文化部也要讓受難者故事成為藝術，一代一代傳下去。

文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日典禮」，包括總統賴清德、國家人權博物館館長洪世芳、行政院人權及轉型正義處副處長石樸、立法委員張雅琳、政治受難者前輩陳顯宗、政治受難者及家屬約120人出席。

根據文化部提供的新聞資料，文化部長李遠今天頒發文物捐贈感謝狀，表彰他們對豐富國家館藏及見證歷史的重要貢獻。出席的文物捐贈者計有政治受難者前輩周順吉；政治受難者家屬呂錦芬、洪雪文、洪雪華、劉美蜺、吳碩庭、蔡怡君、魏新奇、魏筠；以及田秋堇、李勝雄、劉明憲等12人。

李遠致詞時表示，文化部的責任就是盡快地把這些歷史真相告訴全台灣的人，目前「不義遺址保存條例」已經送進立法院，「雖然剛開始不很順利，但我們會為條例努力奮鬥。」除此之外，中正紀念堂儀隊已經撤出，「中正紀念堂現在人流是全台灣第一高。」

李遠表示，他希望從教育甚至藝術文化展演，將這些政治受難者的悲劇故事透過各種方式傳出去，「透過這些受難者的歷史以及藝術創作者的覺醒，尋找台灣人曾經受過的苦難，這是文化部最想做的。」

李遠說，文化部會持續極地收集受難者過去所發生過的圖像記錄，跟時間賽跑，「除了口述歷史，出書之外，最好的方法就是他成為藝術作品，永遠留下來。讓一代一代都能看到這些故事。」

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典禮最後由饗樂樂團演奏5首戒嚴時期的禁歌「燒肉粽」、「補破網」，並由政治受難者前輩陳欽生、簡中生、劉秀明，以及家屬高英傑、吳文慧、歐陽煇美一同合唱寓意深遠的「望你早歸」及「美麗島」。人權館表示，作為人權與歷史教育的基地，在世界人權日前夕以自由歌聲向受難者致敬，深具意義。

人權館景美園區今天也邀集具有相同人權理念的相關組織、團體、出版社、文史工作者等，舉辦人權市集，並搭配人權藝術生活節精彩的表演藝術節目，與民眾互動，期待能讓更多民眾接近及認識台灣在地歷史，帶動社會省思及公共對話，守護全民共同的民主與人權價值。（編輯：陳政偉）1131207