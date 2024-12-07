網紅八炯拍片控中共收買網紅 李遠：言論若觸法將與陸委會商議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）近日有反共網紅指控中共收買網紅套路，提醒民眾注意觀賞相關影片。文化部長李遠表示，文化部不可能限制言論自由，但如果相關言論觸及兩岸之間相關條例規範，將與陸委會共同商議如何處理。

10日是世界人權日，國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日」典禮，總統賴清德、文化部長李遠、文化部次長王時思、監察委員田秋堇、立法委員張雅琳、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者陳顯宗等人皆出席。

對於反共網紅八炯指控中共收買網紅套路，提醒民眾注意觀賞相關影片，李遠受訪表示，台灣的言論自由還有民主制度並非從天上掉下來，像人權日活動，台下全部都是當年的受難者，受難者遭關押或犧牲生命，才換來台灣難得的言論自由，希望大家都能珍惜。

李遠強調，文化部不太可能去限制任何人的言論自由，但如果網紅的言論觸犯到兩岸之間相關條例規範，將與陸委會共同商量如何處理。

李遠在典禮上致詞提到，文化部持續推動轉型正義，目前「不義遺址保存條例」已送進立法院，中正紀念堂轉型也做了第一步，將儀隊撤出堂體。中正紀念堂人流量還是全台灣第一高，沒有因為儀隊撤出而受影響，後續也會持續推動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他也說，希望白色恐怖時代的悲劇故事，能透過教育或是藝術文化等各種方式傳遞出去，像是導演鐘孟宏的電影「餘燼」、導演陳玉勳的「大濛」明年3月也會上片；另外，「白色畫像」、「殘骸書」等文學作品都是描述那個時代的苦難。

李遠表示，很多藝術創作者覺醒，回過頭找一些台灣人還不太知道的當年苦難，希望這些藝術作品、文學作品等能永遠留下來，讓後代人都能看到。（編輯：黃瑞弘）1131207