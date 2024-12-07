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97歲政治受難者捐贈文物 盼台灣不再有白色恐怖

2024/12/7 12:16（12/7 13:05 更新）
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2024世界人權日典禮7日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，50年代白色恐怖受難者陳顯宗出席致詞，分享在綠島新生訓導處的經歷。中央社記者鄭清元攝 113年12月7日
2024世界人權日典禮7日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，50年代白色恐怖受難者陳顯宗出席致詞，分享在綠島新生訓導處的經歷。中央社記者鄭清元攝 113年12月7日
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（中央社記者賴于榛台北7日電）10日就是世界人權日，文化部國家人權博物館今天舉辦人權活動並頒贈文物狀，感謝政治受難者與家屬捐贈白色恐怖史料與文物。高齡97歲的政治受難者陳顯宗除捐贈文物，也分享當年關押心得，期盼大家愛土地、愛台灣，永遠不會再經歷白色恐怖。

10日就是世界人權日，文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日」典禮，總統賴清德、文化部長李遠、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者陳顯宗等人皆出席。李遠在場頒發捐贈文物狀，感謝捐贈者們充實人權館館藏的白色恐怖歷史史料與文物。

高齡97歲的陳顯宗1950年遭逮捕，被判刑12年，關押於綠島新生訓導處編入營繕組，協助相關事務並在1962年獲新生訓導處頒贈獎狀。他今天除捐贈當年史料外，也在典禮上分享遭關押的心得。

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陳顯宗說，當時被關押的人多是專業人士，有醫師也有像他有土木專業的，他們被關押還是要學習種菜、養豬，但大家沒有水源很辛苦，因此他就善用竹竿，在綠島山頭水源處架設引水道，將水源引入新生訓導處的菜園，讓生產班的難友無需再辛苦上山挑水。

他也表示，關押期間很辛苦，但與難友建立深厚情誼，也時常聯繫彼此，很高興人權博物館能保存那個時代的歷史，也謝謝各位難友一路陪伴，希望大家都能愛土地、愛台灣，也永遠不會再經歷白色恐怖。（編輯：翟思嘉）1131207

2024世界人權日典禮7日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，文化部長李遠（左2）頒贈文物捐贈感謝狀給監察委員田秋堇（右2）等人。中央社記者鄭清元攝 113年12月7日
2024世界人權日典禮7日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區舉行，文化部長李遠（左2）頒贈文物捐贈感謝狀給監察委員田秋堇（右2）等人。中央社記者鄭清元攝 113年12月7日
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