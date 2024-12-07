賴總統：台灣人權立國 民主台灣絕對不走回頭路

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（中央社記者賴于榛台北7日電）世界人權日將至，總統賴清德今天出席「2024年世界人權日」典禮時指出，台灣人權立國永遠不會改變，政府會永遠堅持民主、自由的憲政體制，確保人權，民主台灣應該繼續向前走，絕對不可能走回頭路。

10日就是世界人權日，文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區白鴿廣場舉辦「2024年世界人權日」典禮，賴總統、文化部長李遠、文化部次長王時思、監察委員田秋堇、立法委員張雅琳、國家人權博物館館長洪世芳、政治受難者陳顯宗等人皆出席。

賴總統致詞時表示，昨天甫結束出訪南太平洋3友邦，馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉與台灣皆擁有南島語系文化，彼此相會很親切、很有感情，更使人敬佩的，則是這3個國家面對極權主義威脅、利誘，都沒有改變對民主、自由、憲政的堅持，以及對人權的保護。

賴總統說，這次出訪創造過境外交新時代，民主、自由與人權是台灣跟世界交朋友的共同理念，也是台灣世代應該要珍惜的生活方式，不過民主、自由得來不易，卻很容易失去，因此大家一定要團結合作，共同守護民主、自由、人權。

他也表示，政治受難者過去面對威權壓迫，依然展現意志、勇敢堅強，壓不扁的玫瑰就是台灣人的精神，他要向為台灣民主、自由、人權勇敢付出的全體受難者，表達最大敬意跟感謝。

賴總統說，過去曾以行政院長角色出席國家人權博物館掛牌，如今身為總統再次來到人權園區，他要強調，台灣人權立國永遠不會改變，政府也會永遠堅持民主、自由的憲政體制，確保人權，民主台灣應該繼續向前走，絕對不可能走回頭路。

談到轉型正義政策推動，賴總統說，民主道路上，應該勇敢面對過去黑暗歷史，從中發現真相還有錯誤，還給家屬跟受難者公道，並要記取教訓，避免錯誤歷史重演。

他說，因此今年解嚴紀念日，他就鼓勵國家檔案局化被動為主動，徵集各種檔案協助民眾了解戒嚴時期歷史，而政府也會採取積極行動，勇敢跟社會溝通，希望社會持續支持轉型正義，確保民主、自由、人權道路可以達到理想目標。

他說，台灣經過38年戒嚴統治，社會備受傷害，影響至今，如果要邁入真正民主，一定要繼續發掘歷史真相，政府也會以謙卑態度面對過去不義歷史、了解威權本質，避免台灣再受極權主義迫害，因為只有知道真相、了解彼此，才能展開有意義的對話，重建社會信任。

賴總統說，歷史錯誤可以原諒，但不能忘記，最好的方式就是要一直發掘真相，不斷記錄故事，不斷向外傳播、代代流傳，才能潛移默化，團結全國民眾面對外來極權，共同面對挑戰，達成轉型正義工程的長遠目標。

他也強調，錯誤的歷史絕對不能再犯，在座受難者跟家屬，大家都是歷史見證者，他會繼續努力守護台灣主權、台灣民主、自由、法治還有人權的生活方式。

韓國總統尹錫悅戒嚴風波，引發國際關注，賴總統昨天在帛琉回應相關議題表示，台灣民主得來不易，民主已經是台灣人DNA，是立足世界的品牌，民主台灣絕對不能也不會走回頭。（編輯：翟思嘉）1131207

總統賴清德（右）7日在國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區出席2024世界人權日典禮，向50年代白色恐怖受難者陳顯宗等人握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年12月7日