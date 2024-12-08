香港民船長和輪遭指曾參與中國軍演 泊台中港2碼頭卸貨12/7駛離

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）駐台外籍記者爆料一艘香港註冊民間船隻曾參與中國軍演，目前停泊台中港；台中港務分公司今天表示，此船3日抵台中港卸貨，7日下午離港，目前在港外錨泊區下錨，等待天候狀況良好時離開台灣。

軍事專欄作家王臻明在臉書（Facebook）貼文指出，駐台外籍記者何貴森在推特爆料，一艘在香港註冊，懸掛香港旗誌民間船隻，目前停泊台中港。

何貴森引用2022年另一則推特照片指出，這艘民間船隻曾在2022年，參與中國解放軍特種部隊演習，在演習中解放軍的特戰小艇就藏在這艘民間船隻船艙內，在成功潛入目標地後，放下特戰小艇進行突襲。

王臻明認為，如果中國真的打算利用演習作掩護，發動突襲，那台中港可能已被解放軍占領，中國的特種部隊正朝中部最重要空軍基地清泉崗移動，準備瓦解台灣空防能力，有關單位是否應該去追查這艘船的船艙裡裝了什麼。

台中港務分公司對此說明，這艘「長和（SCSC FORTUNE）輪」是雜貨輪，噸位6550噸，運載機件（起重機）於3日晚間9時20分停靠台中港14號碼頭卸貨，因為有不同貨主，6日移至106號碼頭卸貨。

台中港務分公司表示，這艘船最後於7日下午3時29分駛離台中港，未從台中港裝貨，目前正在港外錨泊區下錨，等候天候狀況良好時離開台灣。

台中港務分公司指出，此船舶是經航港局審核通過可進港船舶，分公司依據商港法規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形；另外，在台中港期間，尚無任何異常情況。（編輯：陳仁華）1131208