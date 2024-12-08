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參與中國軍演香港民船泊台中港 陸委會：登檢無異常

2024/12/8 20:31（12/8 20:56 更新）
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（中央社記者謝怡璇、游凱翔台北8日電）駐台外籍記者6日表示，一艘曾參與中國軍演的香港註冊民間船隻，3日起停靠在台中港。台中港務分公司今天表示，該船已於7日下午離港。陸委會回應，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常。

駐台外籍記者何貴森（Chris Horton）6日於推特指出，一艘曾參與中國軍演的香港註冊民間船隻停靠在台中港。何貴森並引用2022年另一則推特照片指出，這艘民間船隻在2022年曾參與中國共軍特種部隊演習，在演習中，共軍的特戰小艇就藏在這艘民間船隻船艙內，成功潛入目標地後，放下特戰小艇進行突襲。

陸委會今天回應表示，政府相關單位已於日前登檢該船，並無發現異常，所稱情況會加以留意。

民進黨立委沈伯洋下午出席黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」的活動，會後受訪時對此表示，中國是很擅長遂行灰色地帶衝突的國家，例如過去就曾透過有作戰能力的船隻包圍菲律賓小島，且艘次一次比一次多，並透過外部消息轉移內部注意力，直到菲律賓發覺時，中共已透過船隻包圍小島。

沈伯洋提到，不可不慎此次停留台中港的船隻，包括過去有中國民眾駕駛橡皮艇偷渡台灣，以及這次事件在內，若沒有一定程度的警覺，將造成很大的國安威脅。

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台中港務分公司說明，這艘「長和（SCSC FORTUNE）輪」是雜貨輪，噸位6550噸，運載機件（起重機）於3日晚間9時20分停靠台中港14號碼頭卸貨，因為有不同貨主，6日移至106號碼頭卸貨，該艘船隻於7日下午3時許駛離台中港。

此船舶是經航港局審核通過可進港船舶，台中港務分公司依據商港法規定安排船席供卸貨使用，屬正常進出港作業，尚無長時間滯港情形；另外，在台中港期間，尚無任何異常情況。（編輯：張淑伶）1131208

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#陸委會
#沈伯洋
#軍演
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