賴總統返台是否軍演 中國外交部避答並重彈舊調

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（中央社記者邱國強北京6日電）針對中國是否將在總統賴清德返台後在台灣周邊軍演，中國外交部發言人林劍今天未正面作答，僅重彈「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，中方「捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移」的舊調。

綜合上觀新聞、澎湃新聞報導，中國外交部6日下午舉行例行記者會，賴總統赴南太平洋友邦訪問及過境美國夏威夷、關島成為提問焦點。

林劍宣稱，美方「執意安排」賴清德過境美國夏威夷、關島，展開官方往來，助台「拓展所謂國際空間，為台獨分裂活動提供平台，嚴重違反『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』，損害中國主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

他說，中方對此強烈不滿，已向美方提出「嚴正交涉」。「一個中國原則」是中美關係政治基礎和國際關係基本準則，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容」。

林劍還說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，兌現「美國領導人不支持台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止「虛化、掏空一個中國原則」，停止以任何形式縱容支持「台獨分裂勢力及其分裂活動」，以實際行動穩定中美關係，維護台海和平。

另外，針對美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布提名帕度（David Perdue）接任美國駐中國大使，林劍僅問答「我注意到有關報導」，未多作評論。（編輯：楊昇儒）1131206